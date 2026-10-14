Mundo
14 de octubre de 2026 - 17:50

Argentina logra refinanciar todos sus próximos vencimientos de deuda

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Buenos Aires, 14 oct (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 6,61 billones de pesos (unos 4.306 millones de dólares), con lo que logró refinanciar con creces la totalidad de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles.

Por EFE
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La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 9,49 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 6,61 billones de pesos.

"Esto significa un 'rollover' (refinanciación) del 136,14 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas.

En la subasta de este miércoles, el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre enero de 2027 y diciembre de 2029.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 28 de octubre.