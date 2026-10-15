Gol cancela casi 40 rutas por la crisis del combustible y afectaría a Paraguay

La aerolínea brasileña Gol Líneas Aéreas confirmó un drástico paquete de ajustes que incluye la suspensión total de 38 rutas nacionales e internacionales, según reveló un artículo del portal especializado Melhores Destinos de Brasil. Entre los itinerarios marcados para el cierre figura la conexión directa entre el aeropuerto de Galeão, en Río de Janeiro, y el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción, cuya cancelación está prevista desde el 30 de enero de 2027.

Es importante aclarar que esta información surgió desde el sector aeronáutico vecino y todavía no fue ratificada ni comunicada de manera oficial por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) ni por las autoridades aeroportuarias de Paraguay.

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El recorte masivo de la firma brasileña no solo salpica a Paraguay, sino que liquida trayectos importantes como Galeão-Montevideo, previsto para el 26 de enero de 2027; y la ruta Brasilia-Miami, 31 de enero de 202; además de decenas de vuelos internos dentro del territorio brasileño.

Según el medio, desde la compañía aérea señalaron que la mayoría de los cese de operaciones se efectivizarán entre finales de enero y febrero de 2027.

Las secuelas de la guerra en Oriente Medio

La disparada en los precios del combustible de aviación (QAV). De acuerdo con las explicaciones brindadas por la empresa Gol, la cotización de este insumo vital sufrió aumentos desmedidos a lo largo de todo el año, impulsada directamente por la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio, que descalabró el mercado petrolero global.

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La tensión geopolítica terminó trasladando costos insostenibles para las compañías aéreas que operan en Sudamérica.

Si bien gigantes regionales como Azul, LATAM y la propia Gol ya venían implementando reajustes puntuales, este paquete de 38 cancelaciones por Gol representa el tijeretazo más agresivo y contundente registrado hasta la fecha en el sector.

A través de un comunicado, la aerolínea intentó suavizar el impacto argumentando que “la planificación de la red es un proceso dinámico y continuo en el sector de la aviación comercial y se realiza estrictamente de acuerdo con las necesidades de la operación en su conjunto, sin ninguna distinción regional ni priorización”.