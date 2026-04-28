Gol posterga los vuelos Asunción-Miami: este es el motivo

Esta conectividad entre Estados Unidos y Paraguay iba a iniciarse el 8 de junio, pero “el impacto del crudo” afectó los costos operativos, según indicaron desde Gol Linhas Aéreas S.A.

El presidente de la Dinac señaló que ya manejaban la posibilidad de una postergación del inicio de las operaciones de la nueva conectividad de Asunción-Miami. Explicó que la semana pasada estuvo un representante de la empresa brasileña en Paraguay, analizando alternativas debido a que el crudo del combustible tuvo un incremento del 40%.

Se proyectaban cuatro vuelos semanales, pero ahora se desconoce la fecha de reinicio.

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“La idea de ellos después de tanto trabajo no es cancelar sino postergar y buscar un equilibrio en los precios del vuelo para luego poder iniciar las operaciones”, declaró Mendoza en ABC Cardinal.

Expectativas por el Mundial

El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil resaltó que tenían muy buenas expectativas relacionadas a este lanzamiento. “Iba a iniciar con cuatro viajes semanales y podía llegar a multiplicarse”, consideró.

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Recordó que varias empresas iniciaron sus conectividades con pocos vuelos semanales y hoy tienen viajes casi diarios. Indicó que la efervescencia del Mundial es uno de los motivos del posible éxito de esta conexión, pero no el único.

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En ese sentido, destacó que hay muchos residentes estadounidenses en Paraguay y, al mismo tiempo, muchos compatriotas que viajan a Estados Unidos por cuestiones académicas o empresariales.

“Pero el impacto del crudo por el precio del pique hace que un vuelo tan largo como este tenga este problema”, insistió sobre el motivo de la postergación.