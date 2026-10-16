El hijo de Maduro confía en la diplomacia y el diálogo para lograr libertad de su padre

Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito', hizo esta afirmación en un vídeo publicado en la noche del jueves en su cuenta de Instagram para reaccionar a la audiencia que la antigua pareja presidencial enfrentó el mismo día y que, reiteró, es parte de un juicio que tachó de "ilegítimo" y que va "contra todo el derecho internacional que existe".

"Vimos al presidente Nicolás Maduro, a mi papá, de pie, levantando la cara diciendo: 'se trata de un compendio de alegaciones ya presentadas anteriormente acusaciones falsas y (...) no es nada nuevo, soy totalmente inocente'. Ese es Nicolás Maduro Moros, un hombre firme. Esa es Cilia Flores, una mujer firme", sostuvo Maduro Guerra.

En ese sentido, señaló que Maduro y Flores "no están derrotados" y que "están pasando un proceso difícil, complicado" que, consideró, dará a todos "una gran transformación espiritual, mental, social, política, del corazón".

La pareja compareció el jueves en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una semana después de que la Fiscalía endureciera su imputación acusándoles de conspiración para cometer torturas y ampliando a ambos el cargo de narcoterrorismo, que antes solo recaía sobre el presidente depuesto.

Maduro Moros se declaró no culpable de los nuevos cargos, como ya hizo con los anteriores, y aseguró ante el juez que la imputación está basada en "falsas acusaciones y testimonios" contra su persona.

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Su esposa, quien en todas las audiencias ha mantenido una postura más discreta, se limitó a declararse "completamente inocente" y "no culpable" de los nuevos cargos.

Tras la nueva acusación, Maduro y Flores están imputados de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE.UU., posesión y conspiración para poseer armas destructoras, además de conspiración para cometer torturas.

Ni la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ni su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, así como otras figuras importantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, se han pronunciado sobre la audiencia.