Netanyahu cuestiona paliza dada por colonos a fotógrafa de EEUU que la oposición condena

"Persisten interrogantes importantes. Los informes indican que cerca de 200 árabes y activistas de extrema izquierda se enfrentaron a aproximadamente 40 jóvenes israelíes", cuestionó el comunicado de la Oficina de Netanyahu compartido en X, que añade que no queda claro "quién inició la violencia"; pese a que fueron colonos enmascarados quienes descendieron con hondas y bates de una ladera hacia los olivares palestinos.

Netanyahu dice que los hechos "siguen sin estar claros y se encuentran bajo investigación", y que no permitirán que "incidentes controvertidos sean utilizados para demonizar a los cientos de miles de residentes judíos de Judea y Samaria"; termino oficial y bíblico que Israel usa para referirse a Cisjordania ocupada.

Esta madrugada, la fotógrafa del Washington Post, Heidi Levine, fue brutalmente golpeada por colonos israelíes mientras cubría la cosecha de aceitunas en la aldea de Abu Falah, cerca de Ramala, quienes además le robaron sus cámaras, pasaporte, teléfono y cartera, según dijo ella misma en una entrevista desde el hospital y denunció también la Asociación de la Prensa Extranjera en Israel (FPA).

El líder de la oposición, Yair Lapid, dijo en otro comunicado en X que este tipo de "ataques terroristas judíos, esta vez también contra la fotógrafa del Washington Post, no son un fracaso del gobierno, sino su política", y aseguró que el ministro de Seguridad Nacional, el colono ultraderechista y exconvicto Itamar Ben Gvir, "los alienta" mientras que Netanyahu "lo sabe y guarda silencio".

"Pondremos fin a esto. Es una vergüenza para el Estado de Israel, una deshonra para el pueblo judío y un desastre en el ámbito internacional", añadió en tono preelectoral, dado que el próximo día 27 se celebran las elecciones en este país.

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Por su parte, Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu en dichos comicios, dijo en un tono más comedido apoyar la "clara e inequívoca condena" del suceso emitida por el Ejército y urgió a la Policía de Israel a "tomar medidas enérgicas contra esta violencia criminal".

"Este puñado de alborotadores no representa a la población de Israel. Las acciones de este grupo empañan la imagen de todo un país y perjudican gravemente la seguridad de los ciudadanos israelíes y de todos los combatientes", añadió Eisenkot.

Durante el ataque, también estuvo presente el periodista estadounidense independiente Jasper Nathaniel, quién detalló a EFE como cerca de un centenar de palestinos se disponían a recolectar aceitunas en sus tierras cuando jóvenes de una colina próxima comenzaron a "reunirse, enmascararse y agarrar bates".

Nathaniel -en un mensaje de audio- explicó que, alrededor de una hora tras el inicio de la colecta, los colonos empezaron a lanzar piedras con hondas contra los palestinos y activistas, que fueron respondidas con algunas piedras por parte de los palestinos que buscaban defenderse.

"Entonces llegaron los soldados y lanzaron gas lacrimógeno a nuestra parte (...) lo que permitió a los colonos avanzar con el respaldo del Ejército", añadió Nathaniel, que asegura que ahí recibió una pedrada.

Según su relato, detrás de los soldados apareció una camioneta blanca con colonos enmascarados y ametralladoras, que dispararon al aire causando que todos comenzaran a huir. El Ejército disparó también a un palestino en la pierna, confirmó a EFE un parámedico de la Media Luna Roja Palestina.

La violencia e intimidación de los colonos es diaria en Cisjordania ocupada -donde se han multiplicado los asentamientos en los últimos años- y los ataques se están incrementado durante la temporada de cosecha de aceituna, convirtiéndola ya en una de las más violentas con al menos dos palestinos muertos desde octubre.