Suben a 1.500 las familias evacuadas por crecida del río Paraná en fronteras de Paraguay

El funcionario indicó a la radio local Ñandutí que 1.300 familias han sido reubicadas en Alto Paraná, donde, aseguró, muchas viviendas quedaron "totalmente bajo el agua".

En la capital de esa región, Ciudad del Este -la segunda en importancia del país y considerada un polo económico y comercial nacional-, varios barrios permanecen anegados como consecuencia del desbordamiento del Paraná.

Por otra parte, las inundaciones en Ñeembucú han afectado a cerca de 300 familias, de las cuales unas 195 ya fueron evacuadas, agregó Zárate.

Hasta este miércoles, la SEN contabilizaba unas 600 familias evacuadas en Alto Paraná, Ñeembucú y el departamento de Misiones (sur).

El secretario advirtió, sin embargo, que "todavía no es el peor momento" de las lluvias pronosticadas en el país como consecuencia del fenómeno de El Niño.

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Además de estas zonas, la ciudad de Ayolas, capital de Misiones, departamento colindante con Argentina, también sufre los efectos de las inundaciones.

El intendente (alcalde) de esa localidad, Carlos Duarte, cifró en 2.000 las personas afectadas por la crecida del río Paraná, que -según dijo- alcanzó este jueves los 6,30 metros, un nivel que consideró "histórico" y que no se registraba desde 1983.

Duarte explicó a la radio Monumental que las inundaciones han afectado a familias de esa zona que dependen de la pesca y del turismo en las playas del río.

La represa Itaipú, que comparten Paraguay y Brasil, informó el jueves en un comunicado que el río Paraná -que nace en territorio brasileño y desemboca en el río de la Plata- alcanzó los 121,19 metros sobre el nivel del mar, y no descartó que registre "nuevo repuntes" a causa de las lluvias.

Las inundaciones se producen en un contexto de caudales elevados en la cuenca del Plata asociados a las lluvias registradas en el sur de Brasil y al fenómeno climático de El Niño.

El Gobierno de Paraguay ha anticipado un fenómeno de El Niño de "fuerte intensidad", que se extenderá entre agosto próximo y marzo de 2027, con posibles lluvias intensas y crecidas de sus principales ríos.