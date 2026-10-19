La ONU alerta de que la crisis humanitaria en Afganistán se agrava en el sur del país

La ONU alerta de que la crisis humanitaria en Afganistán se agrava en el sur del país

Kabul, 19 oct (EFE).- La población del sur de Afganistán se enfrenta a una grave desnutrición, desempleo, pobreza crónica, falta de atención médica y escasez de agua, según informó este lunes la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en su última actualización humanitaria.