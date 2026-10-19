México suspende importaciones avícolas de Brasil ante brote de la enfermedad de Newcastle

La restricción, aplicada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), comprende carne y despojos avícolas, huevo fértil, pollos de hasta tres días de edad y aves canoras, de ornato y rapaces destinadas a comercialización o como mascotas.

La dependencia precisó que la disposición abarca tanto las importaciones comerciales como los productos que llevan consigo los turistas.

Para instrumentarla, la Dirección General de Salud Animal del Senasica desactivó en su plataforma las hojas de requisitos sanitarios que permiten tramitar el ingreso de estas mercancías.

Agricultura explicó que adoptó la medida para proteger la producción avícola mexicana, mientras recibe información sanitaria sobre la atención del brote en Brasil y en cumplimiento de los protocolos internacionales.

El anuncio no estableció una fecha tentativa para reanudar las importaciones.

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Aunque la información difundida por la dependencia mexicana sitúa el foco en una granja de pollos de engorda, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil lo identificó en un establecimiento con aproximadamente 6.000 pavos destinados a la producción de carne.

La autoridad brasileña señaló que las aves permanecieron en la propiedad y no fueron destinadas a producir carne para consumo, al tiempo que la explotación quedó inmovilizada y se suspendió el movimiento de animales.

El ministro brasileño de Agricultura, André de Paula, sostuvo que el consumo de productos avícolas sometidos a inspección sanitaria oficial no supone un riesgo para la salud humana.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) explica que Newcastle es una infección viral muy contagiosa que afecta a las aves y puede provocar alteraciones respiratorias, nerviosas y digestivas, además de una elevada mortalidad.

Se transmite por contacto con animales infectados o con agua, alimentos y equipos contaminados.

México está libre de Newcastle velogénico, su forma muy virulenta, desde 2015, según el Senasica.