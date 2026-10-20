Mundo
20 de octubre de 2026 - 03:18

Cuatro muertos en Ucrania por bombardeos rusos

Una persona inspecciona el lugar donde impactó un misil ruso contra un centro comercial en Kiev, Ucrania, el 19 de octubre de 2026, en medio de la actual invasión rusa.
Una persona inspecciona el lugar donde impactó un misil ruso contra un centro comercial en Kiev, Ucrania, el 19 de octubre de 2026, en medio de la actual invasión rusa.MAXYM MARUSENKO

Al menos cuatro personas murieron en ataques rusos en distintas partes de Ucrania, afirmaron este martes autoridades locales, en medio de los bombardeos contra la infraestructura energética y de transporte.

Por ABC Color
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Los ataques se dieron luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmara que Kiev reanudará los bombardeos contra las refinerías petroleras rusas debido a las constantes agresiones de Moscú.

Tres personas murieron en la región de Kiev, publicó en Telegram el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano; y otra lo hizo en Zaporiyia, en el sudeste, informó Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional.

Al menos 11 personas resultaron heridas, según las fuentes.

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El conflicto entre Rusia y Ucrania es el más mortífero acaecido en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y los esfuerzos internacionales por ponerle fin se han estancado.