Video: Landau recorre calles de Asunción y hasta compra chipa de vendedor ambulante

El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, realiza una visita de tres días a nuestro país, para revisar la agenda en seguridad, comercio, inversiones y desarrollo tecnológico.

Durante su estadía, ya se reunió con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y con el presidente de la República, Santiago Peña.

Hoy se lo vio en las calles del microcentro de Asunción recorriendo con la delegación de empresarios que lo acompaña.

Incluso se detuvo para hablar con un vendedor ambulante que llevaba una canasta con chipas en la cabeza.

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La agenda de Landau en Paraguay

El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en el marco de las reuniones que mantuvo con los funcionarios paraguayos, dijo que la administración Trump está enfocada “en volver a poner atención” al hemisferio occidental y señaló que Paraguay tiene un gran potencial con “muchísimas situaciones de ganar-ganar” para la venida de inversionistas.

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“Hemos hablado, como lo dijo el canciller (Rubén Ramírez Lezcano), de temas de inversión, de cómo podemos buscar oportunidades atractivas para atraer el dinero de otros países para invertir acá en Paraguay, oportunidades para que haya mayor crecimiento económico acá, mayores empleos, prosperidad para la gente de acá, y obviamente también para los inversores. Creo que hay muchísimas situaciones de ganar-ganar, dado el gran potencial del Paraguay. También con el señor Presidente (Santiago Peña), hablamos de temas de seguridad. El Paraguay se encuentra en el corazón de Sudamérica, y creo que hay muchas oportunidades después de estrechar esos pasos”, refirió tras una visita al Palacio de López y la reunión con Peña.

El número dos del Departamento de Estado llegó el domingo al país en el marco de una gira regional que incluye Argentina.

Un dato curioso es que es el hijo de George Landau, exembajador estadounidense en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

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Landau destacó cooperación en seguridad

El alto funcionario estadounidense lidera una delegación integrada por empresarios e inversionistas, además del secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

Landau destacó la cooperación en materia de seguridad regional y la lucha contra la delincuencia transnacional, al tiempo de reafirmar la importancia del Paraguay dentro de la política exterior estadounidense hacia el hemisferio occidental.

Dijo que hay muchas oportunidades de estrechar esos pasos. “Como ya hemos dicho, en una variedad de materias políticas, también nos encontramos muy alineados los gobiernos, y no solamente los gobiernos, sino también los pueblos. Como lo dijo el canciller, los valores de nuestros pueblos son valores compartidos, y a veces hay que volver a destacar esas realidades que están en la fundación de esta buena relación”, manifestó el número dos del Departamento de Estado de EE.UU.

La agenda contempla encuentros con autoridades nacionales y representantes del sector privado para identificar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer el intercambio comercial.