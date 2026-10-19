EE.UU. busca una relación “ganar-ganar”, dice Landau tras visitar a Peña

El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, dijo que la administración Trump está enfocada “en volver a poner atención” al hemisferio occidental y señaló que Paraguay tiene un gran potencial con “muchísimas situaciones de ganar-ganar” para la venida de inversionistas. El diplomático estadounidense visita el país para revisar la agenda en seguridad, comercio, inversiones y desarrollo tecnológico.

“Hemos hablado, como lo dijo el canciller (Rubén Ramírez Lezcano), de temas de inversión, de cómo podemos buscar oportunidades atractivas para atraer el dinero de otros países para invertir acá en Paraguay, oportunidades para que haya mayor crecimiento económico acá, mayores empleos, prosperidad para la gente de acá, y obviamente también para los inversores. Creo que hay muchísimas situaciones de ganar-ganar, dado el gran potencial del Paraguay. También con el señor Presidente (Santiago Peña) hablamos de temas de seguridad. El Paraguay se encuentra en el corazón de Sudamérica, y creo que hay muchas oportunidades después de estrechar esos pasos”.

Así expresó esta mañana el vicesecretario de Estado de Estados Unidos de América, Christopher Landau, en una rueda de prensa, sin preguntas, tras una visita al presidente Santiago Peña en Palacio de López.

El número dos del Departamento de Estado llegó ayer al país en el marco de una gira regional que incluye Argentina. Es el hijo de George Landau, exembajador estadounidense en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

El alto funcionario estadounidense lidera una delegación integrada por empresarios e inversionistas, además del secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. La agenda contempla encuentros con autoridades nacionales y representantes del sector privado para identificar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer el intercambio comercial.

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Tras la reunión con Santiago Peña, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, señaló que durante el encuentro con el presidente Peña y el vicepresidente Pedro Alliana se realizó una revisión de la agenda bilateral, que incluye instrumentos de cooperación vigentes.

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El canciller resaltó además la coincidencia de ambos países en principios como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como las oportunidades para ampliar las relaciones económicas y tecnológicas.

Por su parte, Christopher Landau señaló que la delegación estadounidense busca explorar oportunidades de inversión que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleos y el desarrollo de nuevas actividades productivas en el Paraguay.

Asimismo, destacó la cooperación en materia de seguridad regional y la lucha contra la delincuencia transnacional, al tiempo de reafirmar la importancia del Paraguay dentro de la política exterior estadounidense hacia el hemisferio occidental.

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Landau habla de relación importante

En otro momento de su intervención, el vicesecretario de Estado de EE.UU. indicó que en la gestión del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoce “la gran importancia a ambos países de esta relación”. “Creo que yo he sido un gran seguidor de esta relación a través de los años, y creo que jamás hemos visto estos niveles de cooperación que conviene a ambos países”, manifestó.

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Seguidamente, Landau dijo que hay muchas oportunidades de estrechar esos pasos. “También, como ya hemos dicho, en una variedad de materias políticas también nos encontramos muy alineados los gobiernos, y no solamente los gobiernos, sino también los pueblos. Como lo dijo el canciller, los valores de nuestros pueblos son valores compartidos, y a veces hay que volver a destacar esas realidades que están en la fundación de esta buena relación”, manifestó el número dos del Departamento de Estado de EE.UU.