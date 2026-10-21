El Presidente de Colombia destituye a su ministro del Interior tras dos meses en el cargo

"Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior", anunció el mandatario en un mensaje publicado en X.

La salida de Lara, uno de los ministros estrella de De la Espriella, se produce el mismo día en el que el Gobierno ha tenido que aprobar por decreto el Presupuesto Nacional, después de que un fallo de forma invalidara el aprobado la víspera por las dos cámaras legislativas.

Aunque el mandatario no ha explicado los motivos de la destitución, su cese tiene lugar además en un momento en que el Gobierno afronta dificultades para consolidar una coalición sólida en el Congreso que le permita sacar adelante sus iniciativas legislativas.

Abogado de profesión, Lara cuenta con una trayectoria de dos décadas en la función pública. Se inició en 2006 como director del Programa Presidencial de Modernización y Lucha contra la Corrupción durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), donde llegó a ser conocido con el sobrenombre de 'zar anticorrupción'.

Fue senador, representante a la Cámara y presidente de esa corporación entre 2017 y 2018. Tras distanciarse del partido Cambio Radical, compitió sin éxito como independiente por la Alcaldía de Bogotá en 2023.

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En agosto de 2026, tras la victoria de De la Espriella en las presidenciales, asumió como su ministro del Interior. En seguida se destacó como una de las personas más cercanas al presidente y como uno de los escasos ministros con autorización para hacer declaraciones ante los medios.

Alejandro Ordóñez, por su parte, fue procurador general entre 2009 y 2016 y es conocido por sus posiciones conservadoras y religiosas.

Durante su gestión se opuso al matrimonio igualitario, al aborto y a la adopción de menores por parejas del mismo sexo, entre otros asuntos, y fue un crítico del acuerdo de paz firmado con las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

En septiembre de 2016, el Consejo de Estado declaró nula su reelección como procurador general al considerar que había violado la Constitución al nombrar en el Ministerio Público a "parientes de dos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tuvieron competencia para intervenir" en su designación.

Su reciente paso por la representación colombiana ante la OEA también ha generado controversia por sus declaraciones sobre la llamada "batalla cultural", gritar "Viva Cristo Rey" en su primera intervención, y sus posiciones sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de Interior.