La hermana de Kim Jong-un inspecciona la frontera en medio de creciente tensión con Seúl

"Nuestra dirección militar ha subrayado que debemos hacer saber a esos canallas que nuestras nuevas unidades de fuego han ocupado posiciones de tiro", dijo Kim Yo-jong durante la inspección fronteriza.

A la constatación de un aumento de las tropas en la frontera se suman las declaraciones del asesor del Ministerio de Defensa norcoreano, Pak Jong-chon, quien advirtió según KCNA que el hermético país no tolerará "bajo ninguna circunstancia" provocaciones surcoreanas en la frontera "que amenacen realmente" la seguridad de sus soldados.

El alto mando militar norcoreano se refería a las transmisiones por altavoces y disparos de advertencia de las Fuerzas Armadas surcoreanas, que, según Seúl, se realizaron para impedir que soldados norcoreanos crucen la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide a las dos Coreas.

La hermana del líder norcoreano dijo el lunes pasado que en los últimos meses el Ejército surcoreano ha estado "amenazando gravemente la seguridad" de sus efectivos, al efectuar tales medidas "bajo el absurdo pretexto de que cruzaron la línea fronteriza", aunque, aseguró, realizaban labores de fortificación.

Asimismo, advirtió de que Pionyang estudiaba desplegar más medios de ataque táctico y reinstalar los altavoces de propaganda desmantelados en agosto de 2025, en respuesta a los disparos y mensajes de advertencia surcoreanos.

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Las tensiones intercoreanas se han intensificado tras la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la DMZ, hiriendo a tres soldados surcoreanos. Seúl acusó a Pionyang de colocar los explosivos al sur de la Línea de Demarcación Militar, algo que el Norte niega.

El martes, el jefe del Estado Mayor Conjunto surcoreano, Jin Yong-sung, prometió responder con contundencia a nuevas provocaciones norcoreanas, tras las amenazas de la hermana de Kim Jong-un.