Un hombre causó incendios con 19 heridos en Seúl por sentirse estafado, según la Policía

El sospechoso reconoció en términos generales los hechos durante un interrogatorio la noche del martes, de acuerdo con información policial citada por la agencia local de noticias Yonhap, tras ser detenido horas después de los incendios registrados al mediodía en edificios que albergaban despachos de propiedad intelectual.

Los incendios dejaron cinco heridos graves, entre ellos una agente de patentes treintañera que sufrió un paro cardíaco pero logró ser reanimada, y 14 leves, de acuerdo con el diario local Hankook Ilbo y Yonhap.

Según la Policía, el hombre había comprado recipientes, un encendedor y material inflamable cuatro días antes de los ataques. Durante el interrogatorio, afirmó que quería "asustar" a los responsables de las firmas y dar a conocer una supuesta estafa relacionada con sus registros de propiedad intelectual.

La agencia comprobó en registros oficiales que dos diseños de aparatos de ejercicio estaban inscritos a nombre del sospechoso en Corea del Sur y otros países, aunque indicó que el registro de un diseño no garantiza su comercialización ni la obtención de beneficios económicos.

Asimismo, el detenido ya había sido condenado en 2023 a dos años y medio de cárcel por rociar con gasolina y amenazar con un encendedor y unas tijeras a empleados de ambos despachos el año anterior, según Yonhap.

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El distrito de Gangnam es una de las zonas más acaudaladas de la capital surcoreana, conocida por sus grandes edificios de oficinas, comercios de lujo y clínicas estéticas, y adquirió fama internacional con el éxito 'Gangnam Style', del cantante de K-pop PSY, en 2012.