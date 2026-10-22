Libertad de prensa e IA, los ejes con los que abre la Asamblea de la SIP en Bogotá

El director del diario bogotano El Tiempo, Andrés Mompotes, aseguró durante la inauguración de la Asamblea que los retos del periodismo iberoamericano "son tan diversos como complejos" y "abordarlos significa que todos los actores", desde los propietarios de medios hasta las audiencias, "comprendan lo que perderían sin la existencia de un periodismo fuerte y pluralista".

"Las conversaciones que tenemos en estos días nos encuentran en un momento extraordinario y retador, un momento que parece señalado por el destino (...) en este momento de la historia el periodismo es más necesario que nunca", expresó Mompotes.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró que "la asamblea toma lugar en un momento clave" porque "la información de prensa está siendo presionada" no sólo en Latinoamérica sino también en Estados Unidos.

"Las instituciones democráticas han sido debilitadas (...) debemos reconocer estas alertas antes de que sean irreversibles", señaló Manigault.

La Asamblea, que culminará el domingo, cuenta con una agenda que habla no solo de la defensa de las libertades de expresión y de prensa, sino también de los grandes interrogantes que tiene en la actualidad la industria, como inteligencia artificial, sostenibilidad económica, transformación de las redacciones, nuevos modelos de negocio y propiedad intelectual, entre otros.

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"Los asesinatos, las amenazas, los exilios y los recientes casos de acoso judicial contra los periodistas son una herida que sigue abierta", señaló Mompotes.

Ante estos retos, opina el director de El Tiempo, los medios de las Américas deben "buscar estrategias comunes, aprender de las estrategias que están surgiendo en los distintos países".

Para Mompotes, la IA "ya tiene asiento en las salas de redacción" y ayuda, ente otras cosas, a que los periodistas investiguen mejor.

También, juegan un papel fundamental para los ciudadanos en el día a día, pero por eso reflexiona en que las tecnologías tendrán "que ganarse algo mucho más difícil: la confianza" de las audiencias.

"Una inteligencia artificial que responde con información falsa (...) termina deteriorando su capacidad de ser útil", agregó.

Para el presidente del canal colombiano RCN, José Antonio de Brigard, "con la IA es posible producir productos cada vez mas convincentes, incluso aunque sean completamente falsos".

"Cuando la falsedad se repite hasta que se vuelve verdad (...) se debilitan las condiciones que hacen posible la convivencia democrática", advirtió.

En ese sentido, De Brigard señaló que "una sociedad que no puede ponerse de acuerdo sobre los hechos, difícilmente podrá ponerse de acuerdo sobre su futuro" y por eso reivindicó el buen periodismo.

"Publicar es fácil; verificar, difícil. Verificar cuesta", afirmó el directivo, quien añadió que "detrás de una noticia confiable, existe una estructura profesional que alguien debe financiar".