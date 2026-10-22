Presidente de Paraguay se compromete a fortalecer suministro de minerales críticos de EEUU

"Reafirmamos nuestro compromiso compartido de fortalecer la cooperación económica e impulsar cadenas de suministro de minerales críticos seguras y resilientes", escribió Bessent en su cuenta de X tras el encuentro con el mandatario paraguayo.

Por su parte, Peña indicó que durante la reunión conversaron sobre "proyectos de cooperación económica y financiera".

El mandatario paraguayo agregó que abordaron el "creciente interés" de empresas estadounidenses en invertir en Paraguay en sectores como la tecnología, la logística y la manufactura.

Paraguay forma parte de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Donald Trump para reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos.

En febrero pasado, ambos países firmaron un memorando de entendimiento para intensificar la cooperación en el abastecimiento seguro de estos recursos, necesarios para fabricar tecnologías avanzadas y productos de defensa, así como para fortalecer sus respectivas bases industriales.

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La visita de Peña, que comenzó el miércoles y concluirá este viernes, también ha incluido una ponencia en la Universidad George Washington y su participación como orador principal en el encuentro anual de Diálogo Interamericano, celebrado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En septiembre pasado, Peña viajó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario paraguayo también forma parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el narcotráfico impulsada por Trump que reúne a Gobiernos de la región aliados de Washington, y se ha declarado cercano a la Casa Blanca en asuntos de política exterior, como el respaldo a Israel y Taiwán.