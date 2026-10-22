Peña se reune con secretario del Tesoro de Estados Unidos: de esto hablaron

El presidente de la República, Santiago Peña, realiza una gira en Washington, Estados Unidos, del 21 al 23 de octubre. El mandatario anunció antes de viajar que participaría de reuniones vinculadas a seguridad con el director de la CIA, John Ratcliffe, y de una actividad de la Universidad George Washington. El ministro de Tecnologías de la Información para la Comunicación, Gustavo Villate, si bien confirmó que Peña participará de una reunión de seguridad, no pudo confirmar si Ratcliffe estaría presente.

En la nota enviada al Congreso Nacional con fecha de mesa de entrada del 21 de octubre, la Presidencia de la República indica que las propuestas de agenda del viaje se encuentran cerradas, pero no específica cuáles son las mismas, como tampoco la dieron la conocer desde la Dirección de Comunicación de Presidencia.

Sin embargo, hoy publicaron una foto de una reunión del mandatario paraguayo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

“Me reuní con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Conversamos sobre proyectos de cooperación económica y financiera, impulsados por un interés creciente de empresas estadounidenses en invertir en el Paraguay en tecnología, logística, manufactura, comercio y minería”, escribieron desde la cuenta oficial del Presidente de la República del Paraguay en la red social X (extwitter).

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Las acciones de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos en Paraguay

El Departamento del Tesoro de EE. UU. mantiene cooperación con el Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay a través de su Oficina de Asistencia Técnica (OTA) y el Equipo de Financiamiento de Infraestructura (IFT) para fortalecer las finanzas públicas y el sector financiero, según indica el MEF en su página web oficial.

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También la misma Secretaría del Tesoso integra a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que impuso en enero de 2023 sanciones económicas por presunta corrupción al expresidente paraguayo Horacio Cartes y al entonces vicepresidente Hugo Velázquez. En el caso de Cartes, las sanciones fueron levantadas el 6 de octubre del 2025.

Dicha reunión se da luego de la visita a Paraguay del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, durante la que anunció inversiones y cooperación del país norteamericano en tierra guaraní.

Además, anunció que el Departamento de Estado está proporcionando US$ 5,5 millones en asistencia exterior para ampliar el apoyo en la lucha contra la financiación del terrorismo, así también se prepara para enviar a Asunción a un asesor antiterrorista para supervisar y apoyar las iniciativas del programa antiterrorista.