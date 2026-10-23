Ataque “terrorista” y presuntamente “racista” deja un muerto cerca de París

“Se trata claramente de un crimen terrorista, es un acto extremadamente grave”, denunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien, desde Trappes, dio un balance de un muerto y cinco heridos.

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, denunció por su parte “un atentado con connotación racista, probablemente islamófobo”, y llamó a la “desescalada”.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 en Trappes y La Verrière, al suroeste de París, y el hombre fue rápidamente detenido a pocos kilómetros, en la localidad de Coignères, según una fuente policial.

Cinco agentes “detuvieron al autor muy rápidamente” y “probablemente (...) interrumpieron ese periplo asesino”, que “habrá durado un poco menos de un cuarto de hora”, explicó Nuñez.

Lea más: Macron aplaza un viaje que preparaba a Nigeria y Senegal ante complejo contexto en Francia

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hombre “manifiestamente disparaba al azar y con ganas de provocar una carnicería”, en varios barrios de la ciudad, aseguró Rabeh a la cadena BFMTV.

“El corazón roto”

Samy, un habitante del centro de la ciudad, vio un cuerpo en el suelo desde su ventana. Su madre estaba en la calle y vio un coche Clio gris “pasar a toda velocidad” y oyó “detonaciones”, agregó.

“Tengo el corazón roto” y “miedo”, declaró otro residente, Adel, de 50 años, que apunta al perfil de las víctimas. “Yo mismo soy de origen magrebí (...) y Dios sabe que somos muchas”, agregó.

El atacante disparó en ráfaga desde un auto, precisó a AFP una fuente policial.

El hombre, que tiene 39 años, fue detenido en posesión de una pistola ametralladora y granadas de gas lacrimógeno, y cuenta con antecedentes, según otra fuente policial.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista abrió una investigación por “asesinato en relación con una empresa terrorista”, motivada por “una real o pretendida pertenencia a una raza, etnia, nación o religión determinada”.

“Nuestros pensamientos están con las víctimas, con sus familias, así como con todos los habitantes”, escribió en la red social X el presidente francés, Emmanuel Macron.

Niña de 12 años herida

Entre los heridos figura una niña de 12 años, que recibió ocho impactos de bala y su pronóstico es estable, indicó el alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville.

Dos empleados de limpieza, “de tipo africano”, resultaron heridos mientras limpiaban una escuela, explicó. “Es un espanto, un trauma, una pesadilla”, agregó a AFP.

Su par de Trappes indicó que “la persona fallecida es de origen africano y la persona en estado crítico es de origen magrebí”.

Las fuerzas de seguridad registraron 9.700 crímenes o delitos “con carácter racista” en Francia en 2025, en alza de un 5% respecto al año anterior, según el ministerio del Interior.

Asimismo, los actos antimusulmanes aumentaron ese año un 88% hasta alcanzar los 326, en un contexto de auge de los partidos ultraderechistas y antiinmigración en Francia.

Lea más: Los detenidos en las protestas en Francia ascienden a 2.000 con 600 agentes heridos

El ataque se produjo cuando las autoridades preparan un importante despliegue policial para evitar disturbios por grupos de “ultraizquierda”, en los márgenes de una nueva jornada de protestas sociales el sábado.