Francia se prepara ante una nueva jornada de protestas con amenaza elevada de disturbios

El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó en la noche del viernes que el nivel de amenaza seguía siendo elevada, especialmente por acciones de grupos de extrema izquierda radical y delincuentes, al margen de las manifestaciones convocadas por sindicatos, estudiantes y el movimiento de los 'chalecos amarillos'.

Para tratar de mantener a raya a los violentos, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció un dispositivo masivo de seguridad.

"Seremos implacables con los saqueadores y los alborotadores", afirmó Nuñez, criticado tanto por la izquierda, que cuestiona la dureza policial, como por la derecha, que le reprocha no haber impedido los disturbios de la semana pasada.

Las autoridades han prohibido concentraciones en numerosas ciudades y limitado los recorridos de otras manifestaciones por motivos de seguridad, lo que ha provocado críticas de sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

En grandes ciudades, este sábado solo fueron autorizadas manifestaciones convocadas por sindicatos en París, Marsella, Estrasburgo, Lille, Mulhouse, Grenoble, Toulouse y Amiens.

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En París, la modificación de última hora del recorrido de la marcha sindical ha enfrentado a la prefectura de policía con los organizadores. El nuevo recorrido, justificado por la alta amenaza tras el atentado racista de la víspera a las afueras de París, va desde las plazas de Nación a la de Italia, alejándolo totalmente del centro.

Varios museos de la capital, entre ellos el Louvre y Orsay, permanecerán cerrados, así como el aledaño Palacio de Versalles. También se mantendrá hasta el lunes el toque de queda nocturno en las zonas de la plaza de la República y Les Halles.

Oficinas bancarias y comercios se afanaban aún anoche y a primera hora de esta mañana en el centro de París para proteger con planchas de madera sus escaparates y vitrinas, según pudo comprobar EFE.

Otro punto de preocupación es Orleans, a unos 130 kilómetros al sur de París, donde la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) celebra un congreso para lanzar oficialmente la candidatura presidencial de Marine Le Pen, a unos seis meses de las elecciones.

Las autoridades esperan entre 20.000 y 30.000 opositores al partido, mientras que la formación prevé reunir a unos 10.000 simpatizantes. Cerca de 3.000 agentes serán desplegados en la ciudad para evitar enfrentamientos.