¿Suspender las redes sociales para frenar el vandalismo? Una idea que polariza en Francia

En una de las democracias más asentadas de la UE, la tensión entre la preservación de las libertades individuales y colectivas y la necesidad de asegurar el orden público se refleja en este momento tanto en la batería de prohibiciones de manifestaciones durante este fin de semana, como en el papel de las redes sociales.

Tras las escenas de violencia urbana y de saqueos vividos en varios puntos de Francia el 17 y el 18 de octubre, al margen de manifestaciones contra el encarecimiento de la vida, el Gobierno galo admitió que estudia la posibilidad de suspender el uso de las redes durante las jornadas de movilización.

Para el Ejecutivo, los alborotadores organizan los saqueos en tiempo real, a través de mensajes cifrados en plataformas como TikTok o Snapchat. Por ello, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha abierto la puerta a una eventual suspensión.

De acuerdo con el politólogo del CNRS y especialista en orden público Sébastien Roché, el Gobierno francés incurriría en "un análisis bastante burdo" si decretase una medida así.

"En la historia reciente de Francia en 2005 (graves disturbios en la periferia parisina), o en mayo del 68, no había redes. Estas son un canal de comunicación hoy muy utilizado, pero el estallido social y la movilización colectiva pueden producirse perfectamente al margen de este medio", sostuvo Roché en declaraciones a EFE.

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Entre las fuerzas progresistas, el principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa (LFI) del líder Jean-Luc Mélenchon, encabeza las críticas a un posible corte que, según denuncia, supondría una nueva deriva autoritaria del Ejecutivo, al que compara con regímenes dictatoriales.

Una eventual interrupción de las redes tendría también un difícil encaje en la Ley de Servicios Digitales europea (conocida por sus siglas en inglés, DSA), de acuerdo con especialistas en derecho digital.

Sin embargo, responsables políticos locales, diputados y ciertos dirigentes partidistas consideran que suspender las plataformas servirá no solo para dificultar la organización de los jóvenes saqueadores, sino para no crear un efecto "mímesis" que propague el movimiento.

El diputado y próximo aspirante presidencial del partido del mandatario Emmanuel Macron, el ex primer ministro Gabriel Attal, fue uno de los primeros dirigentes en pedir al Ejecutivo una restricción temporal de las redes sociales.

"Las redes sociales no pueden ser el punto de encuentro de los vándalos ni el motor del mimetismo violento. Durante los disturbios, debemos poder bloquear de forma temporal y selectiva el acceso a determinadas plataformas para frenar el efecto manada", argumentó en una entrevista radiofónica el joven político, de 37 años.

Una postura compartida también por el excomisario europeo Thierry Breton, quien consideró que las plataformas y aplicaciones de mensajería facilitaron la coordinación de los disturbios y la difusión de imágenes de los saqueos, que a su vez pudieron animar a otros a participar en los pillajes.

Este mismo viernes, el dirigente del partido derechista Los Republicanos, el exministro del Interior Bruno Retailleau, fue más lejos y aseveró que esa suspensión sería más sencilla si se decretase el estado de emergencia, una disposición que, de momento, Macron descarta.

A pesar de la voluntad política, el encaje constitucional de la medida no es sencillo. Uno de los precedentes más recientes en territorio francés fue el de los disturbios en el archipiélago del Pacífico de Nueva Caledonia en mayo de 2024.

Allí, las autoridades francesas decretaron la suspensión de TikTok -red en la que se organizaban los alborotadores, según el Ejecutivo-, tras haber instaurado un estado de emergencia territorial.

A posteriori, el Consejo de Estado apreció la medida como "ilegal" y "desproporcionada respecto a la libertad de expresión", aunque admitió que podría avalarse "bajo circunstancias excepcionales" si se cumple una serie de requisitos muy estrictos.

El politólogo Roché considera que una suspensión temporal de unas horas podría ser aceptada por los tribunales, sin ir más allá.

"Me cuesta creer que una suspensión generalizada pueda ser aceptada, aun cuando Emmanuel Macron haya situado a sus afines en el órgano garante de las libertades, que en Francia es el Consejo Constitucional", concluyó.