Lula logra histórica victoria y es reelecto presidente de Brasil

El izquierdista presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo el 51,7% de los votos frente al 48,2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, remontando así el resultado de la primera vuelta de las elecciones, según cifras oficiales publicados por el TSE (Tribunal Electoral Superior).

Lo más llamativo de la jornada electoral fue que una parte de las escuelas cerró a las 17:00 (local), el horario original de cierre y otra parte continuó dos horas más por orden judicial.

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La resolución emitida por el juez del Supremo Cristiano Zanin, antiguo abogado personal del mandatario y aspirante a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva, extendió la recepción de votos hasta las 19:00 hora local (22:00 GMT) a minutos de que se cumpla el plazo de cierre de los colegios.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio fue el más votado con el 47 % de los votos frente al 45 % de su adversario.

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