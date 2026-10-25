Elecciones en Brasil: Lula celebra victoria, mientras Bolsonaro desconoce el resultado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, proclamó su victoria en las urnas con un discurso enfocado en la defensa institucional y la soberanía popular. Durante su primer mensaje al país tras la confirmación del escrutinio, el mandatario sostuvo que la contienda representó “una derrota de la mentira” y una demostración contundente de que la nación sudamericana no aceptará someterse ni ser el patio trasero de ningún poder externo ni corporativo.

Lula puso especial acento en la contienda digital que marcó el ritmo de la campaña, y adviritó que su nuevo gobierno avanzará decididamente en la regulación de las plataformas privadas de comunicación digital.

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“Vencimos a la intromisión que venía de las plataformas regulares y nosotros vamos a tener que regular. No puede ser que no tengamos la conciencia de que el crimen en el mundo digital debe ser tratado exactamente igual que en el mundo real”, aseveró.

El jefe de Estado criticó a las gigantes tecnológicas por intentar direccionar las elecciones sin pagar los impuestos correspondientes en el país y fustigó la agresividad de la campaña opositora, y aseguró que jamás imaginó ver a un candidato mentir con semejante nivel de deshumanización.

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