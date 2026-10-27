Canadá y Emiratos Árabes Unidos refuerzan sus vínculos en Ottawa con un acuerdo comercial

El primer ministro canadiense, Mark Carney, recibió en Ottawa al príncipe heredero, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en un encuentro con el que ambos gobiernos buscan profundizar sus relaciones económicas y estratégicas.

Los dos países celebraron la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), negociado en apenas 47 días, que pretende aumentar el comercio y las oportunidades de inversión entre Canadá y los EAU, señaló la Oficina del Primer Ministro de Canadá en un comunicado.

Además, Ottawa y Abu Dabi lanzaron una asociación estratégica que abarcará comercio, inversiones, energía, innovación, defensa, seguridad y desarrollo sostenible, acompañada de memorandos de entendimiento en energía, defensa y formación diplomática.

Carney y el príncipe heredero también destacaron los avances en el compromiso de los EAU de invertir 70.000 millones de dólares (49.800 millones de dólares) en Canadá, especialmente en energía, infraestructuras de transporte y tecnología.

Durante la reunión, ambos dirigentes abordaron asimismo la situación en Oriente Medio, la seguridad marítima y la libertad de navegación.