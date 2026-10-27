Ferrovial registra un beneficio operativo de 848 millones en nueve meses, un 12 % menos

Los ingresos de la constructora alcanzaron los 7.402 millones de euros entre enero y septiembre, un 10,8 % más interanual en términos comparables, según un comunicado y otros datos publicados al cierre de Wall Street.

El director ejecutivo de Ferrovial, Ignacio Madridejos, destacó en la nota la "fortaleza del modelo de negocio", impulsado por las divisiones de Autopistas y Construcción, especialmente en Norteamérica.

Madridejos señaló la "apuesta por infraestructuras de alta calidad en mercados en crecimiento" y aludió a los "recientes éxitos en Tennessee y Georgia", y la "sólida trayectoria" de los proyectos de carriles exprés en EE.UU.

Un consorcio liderado por Ferrovial obtuvo la concesión para desarrollar los carriles exprés de la autopista interestatal I-24 en Nashville (Tennessee), y otro ganó el proyecto de la I-285 en el área metropolitana de Atlanta (Georgia), sobre los que planea dar detalles mañana en la conferencia sobre resultados.

"Estos hitos abren nuevas oportunidades para seguir buscando generar valor a largo plazo para Ferrovial y sus grupos de interés mediante exitosas colaboraciones público-privadas", agregó Madridejos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ferrovial, que cotiza en el índice Nasdaq de Nueva York, obtuvo un beneficio bruto de explotación (ebitda) ajustado de 1.210 millones de euros en nueve meses, un 21,8 % más interanual.

La liquidez de la empresa se sitúa en 5.071 millones de euros y una posición neta de caja consolidada de 1.660 millones, excluyendo los proyectos de infraestructuras en ambos casos.

Por divisiones, los ingresos de Autopistas en estos nueve meses crecieron un 14,7 % interanual en términos comparables, hasta 1.134 millones de euros.

Ferrovial señaló que en Canadá, la autopista 407 ETR tuvo un crecimiento de ingresos del 18,4 %, hasta 1.790 millones de dólares canadienses.

Mientras, la división de Construcción tuvo unos ingresos acumulados de 5.832 millones (un 9,1 % más).

La cartera de pedidos de construcción alcanzó un récord de 18.994 millones, de los cuales Norteamérica representa el 51%, Polonia el 21% y España el 15%.

En el tercer trimestre, Ferrovial tuvo un beneficio operativo de 329 millones (un 26 % más), un ebitda ajustado de 464 millones (23 % más) y una facturación de 2.791 millones (10,5 % más).

Ferrovial subió un 7,3 % hoy en Wall Street, y tras publicar los resultados sus acciones bajaban un 1 % en las operaciones electrónicas.