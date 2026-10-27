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Mundo
27 de octubre de 2026 - 17:45

Las colombianas dedican al cuidado no remunerado más del doble de tiempo que los hombres

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Bogotá, 27 oct (EFE).- Las mujeres en Colombia dedican en promedio más de cuatro horas al día unas más al cuidado no remunerado que los hombres, más del doble de tiempo, según un informe publicado este martes por el Sistema Nacional de Cuidados.

Por EFE
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El documento señaló que las mujeres dedican siete horas y 35 minutos a esta labor, mientras que los hombres le dedican tres horas y 14 minutos.

De las cifras de este informe, elaborado por ONU Mujeres y la Embajada de Canadá, se desprende que este trabajo de cuidado no remunerado realizado por hombres y mujeres equivale al 19,9 % del producto interno bruto (PIB).

Entre tanto, las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida representaron cerca del 18,6 % del PIB, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el instituto oficial de estadística de Colombia.

"En los cuidados no remunerados siempre ha existido una sobrecarga desproporcionada en los hombros de las mujeres", explicó a EFE la representante de la ONU Mujeres en Colombia, María Inés Salamanca.

Además, Salamanca advirtió que el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto y otros desastres naturales tienen peores consecuencias para las mujeres, ya que "muchas no pueden no pueden reiniciar su actividad económica o productiva si no tienen resuelto el tema de los cuidados".

El cuidado en Colombia, reconocido como derecho por la Corte Constitucional, se enmarca en un contexto de dificultades, ya que solo el 18,3 % de niños y niñas menores de tres años en el mundo reciben servicios de cuidado, con una brecha especialmente marcada en América Latina y el Caribe, explicó la Salamanca.

La representante destacó el presupuesto de 87.000 millones de pesos colombianos (unos 27,8 millones de dólares) destinado por los 18 territorios en el último año por el Sistema Nacional de Cuidados, aunque matizó que todavía existe una brecha con respecto a los territorios rurales.

Por su parte, la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, subrayó que los cuidados son "más importantes que nunca" durante la reconstrucción posterior al terremoto, y que "hay que prestar especial atención a la labor de las mujeres".

En ese sentido, la iniciativa Entornos que Cuidan, creada por la embajada de Canadá y ONU Mujeres, señaló que para que todos puedan contribuir al desarrollo, es necesario que haya "condiciones sociales que permitan a las personas desarrollar sus capacidades, participar en la economía y mejorar su bienestar".

Por eso pidió al Gobierno a que en el Plan Nacional de Desarrollo de 2026-2030 incorpore la perspectiva de que "invertir en cuidado es invertir en desarrollo, empleo y crecimiento".

"Incorporar esta perspectiva en la Patria Milagro permitirá avanzar hacia un país en el que la prosperidad se traduzca en oportunidades reales para las personas y los territorios, y en el que la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, las comunidades, y las familias sea una condición efectiva para el desarrollo económico y social de Colombia", agregó la iniciativa.

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