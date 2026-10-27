ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
27º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
27 de octubre de 2026 - 16:10

Transportistas mexicanos levantan bloqueos viales tras reunión con el Gobierno

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- Transportistas mexicanos acordaron este martes retirar bloqueos en carreteras y suspender movilizaciones, que se habían extendido a más de la mitad del país, tras una reunión de trabajo en la que el Gobierno mexicano les ofreció abordar temas fiscales, seguridad e infraestructura, según informó una fuente oficial.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El sector movilizado demanda, entre otras cosas, seguridad en las carreteras, infraestructura, estímulos fiscales, transporte irregular, abusos de autoridad, tarifas de peaje y condiciones de operación.

El acuerdo se produjo tras una reunión entre la Secretaría de Gobernación (Segob), representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras organizaciones del sector, en la que se estableció "una ruta de atención institucional".

"Se acordó realizar mesas de trabajo con las dependencias competentes para abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales", indicó la Segob en un comunicado.

Por su parte, las organizaciones de transportistas se comprometieron "a retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga".

La Segob informó que será la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, la que coordinará y acompañará estas reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos con los transportistas.

El lunes, la Canacar junto con otras organizaciones mexicanas del transporte de carga exigieron la intervención directa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, durante un paro nacional que afectó a 19 estados, mientras otras agrupaciones rechazaron los bloqueos y acordaron una agenda de trabajo con el Gobierno.

Tras una reunión con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, concretaron una agenda para esta semana, tanto federal como estatal, con autoridades de seguridad, infraestructura, trabajo y la Guardia Nacional.

En tanto, los transportistas en paro explicaron que no asistieron a esa reunión y denunciaron extorsiones, robos y asesinatos, cobros excesivos y sobrerregulación, y sostuvieron que los compromisos establecidos con Gobernación desde febrero de 2024 siguen sin traducirse en soluciones suficientes.

El paro de los transportistas había sido anunciado por tiempo indefinido e incluyó convocatorias a caravanas, concentraciones y estacionamiento de unidades en carreteras de varios estados y vialidades de distintas ciudades, entre ellas la capital mexicana.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Política
Renunció otra Nepobaby: hija de Beto Ovelar dejó el Poder Judicial luego de denuncias por planillerismo
Ver más

Te puede interesar