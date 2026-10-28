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Polideportivo
28 de octubre de 2026 - 21:38

Las panteras 3x3 avanzan en la Qualy de la FIBA AmeriCup El Salvador 2026

Ximena Ibarra, Paloma Niz, Paola Ferrari y Marta Peralte, el Team Paraguay que se ilusiona en el AmeriCup FIBA 3x3 Femenino "El Salvador 2026".
Ximena Ibarra, Paloma Niz, Paola Ferrari y Marta Peralte, el Team Paraguay que se ilusiona en el AmeriCup FIBA 3x3 Femenino "El Salvador 2026".

La selección paraguaya femenina 3x3 consiguió sendos triunfos en la fecha inaugural de la AmeriCup El Salvador 2026, venciendo a Nicaragua y Jamaica. A última hora de este miércoles culminará la jornada enfrentando a Honduras. Las competencias culminarán este domingo.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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La selección paraguaya femenina de baloncesto se impuso con amplitud y categoría a sus primeros dos rivales centroamericanos, Guatemala y Jamaica, por el score de 21-8 y 21-3, respectivamente, en la jornada inaugural de la AmeriCup FIBA 3x3 “El Salvador 2026″.

Lea más: Olimpia pone 3-1 la serie semifinal contra los Gold

En último turno, rival por el Grupo C de la fase de clasificación, las panteras guaraníes tienen como contrario a su par de Honduras.

El team paraguayo está capitaneado por la internacional Paola Andrea Ferrari, secundada por Marta Peralta, Ximena Ibarra y Paloma Niz.

El combinado guaraní intentará doblegar a las hondureñas, para ganar su grupo y avanzar de la etapa de clasificación.

Posiblemente, de conseguir el pasaporte, se estaría enfrentando a Puerto Rico y Argentina, en los juegos previstos para este sábado.

El domingo será día de definiciones y las panteras sueñan en grande, ya que han obtenido muy buenos resultados en esta modalidad del baloncesto.

Recordemos que el peculiar formato del básket callejero enfrenta a equipos compuestos por cuatro jugadores, tres de ellos en cancha.

Se disputa en un tiempo de 10 minutos, y el primer equipo que llega a 21 puntos es el ganador. En caso que no se llegue al marcador concluido el tiempo reglamentario, ganará el equipo que convierta 2 puntos mas que el adversario.

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