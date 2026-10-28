Las panteras 3x3 avanzan en la Qualy de la FIBA AmeriCup El Salvador 2026

La selección paraguaya femenina de baloncesto se impuso con amplitud y categoría a sus primeros dos rivales centroamericanos, Guatemala y Jamaica, por el score de 21-8 y 21-3, respectivamente, en la jornada inaugural de la AmeriCup FIBA 3x3 “El Salvador 2026″.

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En último turno, rival por el Grupo C de la fase de clasificación, las panteras guaraníes tienen como contrario a su par de Honduras.

El team paraguayo está capitaneado por la internacional Paola Andrea Ferrari, secundada por Marta Peralta, Ximena Ibarra y Paloma Niz.

El combinado guaraní intentará doblegar a las hondureñas, para ganar su grupo y avanzar de la etapa de clasificación.

Posiblemente, de conseguir el pasaporte, se estaría enfrentando a Puerto Rico y Argentina, en los juegos previstos para este sábado.

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El domingo será día de definiciones y las panteras sueñan en grande, ya que han obtenido muy buenos resultados en esta modalidad del baloncesto.

Recordemos que el peculiar formato del básket callejero enfrenta a equipos compuestos por cuatro jugadores, tres de ellos en cancha.

Se disputa en un tiempo de 10 minutos, y el primer equipo que llega a 21 puntos es el ganador. En caso que no se llegue al marcador concluido el tiempo reglamentario, ganará el equipo que convierta 2 puntos mas que el adversario.