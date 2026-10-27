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Mundo
27 de octubre de 2026 - 18:00

Wall Street sube gracias a los chips y AMD gana un 5,4 %, mientras Boeing cae un 10,6 %

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Nueva York, 27 oct (EFE).- Wall Street cerró en verde este martes, con avances en el sector tecnológico liderados por los fabricantes de chips, como AMD, que subió un 5,4 %, mientras que la aeronáutica Boeing cayó un 10,6 % tras presentar unos resultados trimestrales peores de lo esperado por los analistas.

Por EFE
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El Dow Jones de Industriales terminó con una leve subida del 0,03 %, hasta los 52.377 puntos; el selectivo S&P 500 ganó un 0,6 %, hasta los 7.722 enteros, y el Nasdaq avanzó un 1,18 %, hasta las 26.447 unidades.

Destacó hoy AMD, que ganó un 5,4 % después de confirmar su intención de invertir 1.000 millones de dólares en la tecnológica Meta para impulsar el desarrollo de su infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Mientras, Broadcom ganó un 4 %. Los fabricantes de chips prolongaron así las subidas del lunes tras la presentación de la documentación para la salida a bolsa de Anthropic y los planes de Meta para captar hasta 95.000 millones de dólares para financiar inversiones en infraestructura de IA.

La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp cayó hoy un 1,64 %, mientras que Nvidia, que anunció una inversión de 3.000 millones de dólares precisamente en Meta, subió un 0,9 %.

En el plano corporativo, Boeing cayó un 10,65 % pese a reducir su pérdida neta del tercer trimestre a 116 millones de dólares, frente a los 5.339 millones del mismo periodo de 2025, cuando registró un cargo de 4.900 millones por los retrasos de certificación del 777X.

Sin embargo, la pérdida ajustada por acción fue de 34 centavos, superior a los 21 centavos que esperaban los analistas. Según el experto Douglas Harned, de la firma Bernstein, Boeing aún debe "demostrar que puede estabilizar de forma sostenida la producción del 737 MAX".

Mientras, la empresa de paquetería UPS avanzó un 5,75 % tras superar las previsiones del trimestre, mientras que la multinacional Coca-Cola cayó un 1,66 % tras advertir de la debilidad de las ventas en Norteamérica.

En el mercado energético, el petróleo de Texas bajó un 1,83 % este martes, hasta 99,9 dólares el barril, pendiente de los avances para desescalar los conflictos en Oriente Medio y el este de Europa.

Según los analistas, la perspectiva de nuevos contactos diplomáticos tanto en el conflicto EE.UU.-Irán como el de Rusia-Ucrania presionaron hoy a la baja los precios, aunque la oferta global sigue ajustada.

Los inversores también están pendientes de la reunión de la Reserva Federal (Fed) del miércoles. El mercado espera que el banco central mantenga los tipos de interés sin cambios y la atención estará puesta en las señales que dé sobre sus próximos movimientos antes de final de año, según recoge The Wall Street Journal.

En otros mercados, el oro subió un 0,84 %, hasta 4.072 dólares la onza, la plata un 0,2 %, hasta 54,45 dólares la onza. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años se situó en 4,995 %, una subida de 0,9 puntos básicos.

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