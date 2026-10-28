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Mundo
28 de octubre de 2026 - 19:20

Capturan en Colombia a dos mexicanos integrantes del Clan del Golfo y el Cartel de Jalisco

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Bogotá, 28 oct (EFE).- Dos ciudadanos mexicanos fueron capturados en la ciudad colombiana de Barranquilla (norte) acusados de propiciar una alianza entre las bandas criminales del Clan del Golfo y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este miércoles el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Por EFE
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"En Barranquilla capturamos, en una operación conjunta de nuestra Policía Nacional y el FBI, a alias La Patrona y alias Pau, dos ciudadanos mexicanos señalados de articular la alianza criminal entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo", detalló De la Espriella en su cuenta de X.

La operación Lanza Roja también impidió el envío de una tonelada de cocaína que tenía como destino Estado Unidos.

Además, según el mandatario, se logró golpear una red criminal que "utilizaba a Costa Rica como plataforma para distribuir droga en América y Europa".

"Vamos detrás de todos los enlaces del narcoterrorismo internacional", enfatizó De la Espriella.

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es la mayor organización criminal del país, con cerca de 9.000 integrantes.

Esta banda sucedió en los negocios de narcotráfico y extorsión a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006.

Por su parte, el Cartel Jalisco Nueva Generación es uno de los grupos narcotraficantes mexicanos que el Gobierno de Estados Unidos designó como organización terrorista, junto con el Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste (CDN), el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

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