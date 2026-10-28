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Mundo
28 de octubre de 2026 - 15:25

Casi un millón de usuarios sin suministro de agua en República Dominicana por las lluvias

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Santo Domingo, 28 oct (EFE).- Casi un millón de personas están sin suministro de agua en la República Dominicana a causa de fallos en las infraestructuras derivados de las lluvias de esta semana por una vaguada, y que han afectado a unas 2.670 personas y 534 viviendas, informó este miércoles el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Por EFE
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A causa de las lluvias, 67 acueductos se encuentran fuera de servicio y dos fuera de operación parcialmente, lo que afecta al suministro de agua de 948.603 usuarios, según datos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), divulgados por el COE.

Este miércoles, el COE puso a 20 provincias en alerta, 16 en verde y cuatro en amarilla, y prohibió el baño en pozas y ríos de estos territorios para evitar riesgos.

Se han registrado inundaciones en núcleos urbanos de distintas demarcaciones, a 90 kilómetros al oeste de Santo Domingo, en Palmar de Ocoa, las lluvias han afectado a 147 viviendas, y cerca de allí, en Azua, 86 viviendas fueron anegadas.

En la capital las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de una cañada y un total de 33 viviendas fueron afectadas, incluidas 30 en San Antonio de Guerra, localidad situada a las afueras de la ciudad.

En abril pasado, cuatro personas murieron y más de 30.500 tuvieron que desplazarse debido a las intensas precipitaciones registradas en el país.

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