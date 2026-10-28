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Mundo
28 de octubre de 2026 - 14:05

Dificultades políticas y críticas por falta de resultados erosionan la imagen de Arévalo

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José Carlos Móvil y Agustín Ortiz

Por EFE
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Ciudad de Guatemala, 28 oct (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, llegó al poder en enero de 2024 con la promesa de combatir la corrupción y la impunidad, pero las dificultades para consolidar su proyecto político y las críticas por la falta de resultados han alimentado el desencanto con su gestión, que lo sitúa como el mandatario con menor imagen positiva de Latinoamérica.

A las puertas de su tercer año de mandato, de un período de cuatro, Arévalo afronta dificultades para impulsar su agenda debido a la debilidad de su bancada en el Congreso, con apenas 23 de los 160 escaños, y a los cuestionamientos sobre la respuesta gubernamental en áreas clave como la seguridad, la economía y las infraestructuras.

A diferencia de sus predecesores Alejandro Giammattei (2020-2024) y Jimmy Morales (2016-2020), la gestión de Arévalo no ha estado marcada por escándalos graves de corrupción ni por un recrudecimiento de la represión o de la migración, aunque persisten las críticas a los resultados de su Gobierno.

Sin embargo, las dificultades para traducir sus promesas de cambio en resultados concretos han erosionado las expectativas con su llegada al poder. Según un sondeo reciente de CB Global Data, Arévalo registra un 31 % de imagen positiva, el porcentaje más bajo entre los mandatarios latinoamericanos incluidos en la medición.

A juicio del analista político y profesor universitario Daniel Haering, el presidente Arévalo "quiere gestionar y calmar", una estrategia que consideró errada en una "sociedad polarizada", por lo que la gente percibió que "no es ningún luchador (...) no es gente que está dispuesta a ponerse frente a la situación del país y pelear".

Coincide el director ejecutivo de la organización social Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, que habló de un desgaste de la imagen del presidente por la ausencia de cambios relevantes.

Según Marroquín, "el presidente entró con una actitud derrotista de no querer dar ninguna batalla, ninguna pelea, ni siquiera en aquellos temas donde tenía el respaldo casi unánime de la población, como tener a una fiscal general aliada de la red de corrupción".

Al mandatario lo lastró su enfrentamiento con la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea, que se mantuvo en el cargo durante ocho años, hasta mayo pasado, sin que Arévalo pudiera hacer algo al respecto.

Porras intentó sin éxito evitar que Arévalo asumiera la presidencia y promovió un proceso contra su pequeño partido, el Movimiento Semilla que lo mantiene suspendido.

En este contexto, Semilla (socialdemócrata) prácticamente se dividió en dos después de que el líder histórico del partido, Samuel Pérez Álvarez, decidiera crear otra bancada para poder participar en las elecciones del próximo año ante la suspensión que pese sobre el movimiento.

El nuevo partido no cuenta con el aval de Arévalo, que carece así de una agrupación política para buscar la continuidad de su proyecto político con otro candidato presidencial en las próximas elecciones.

"Bernardo desde el día cero armó su propio equipo, nombró un gabinete de centro derecha y nunca le abrió las puertas a su bancada. Ha hecho gobierno pactando más con los sectores tradicionales que con sus propios correligionarios", aseveró el politólogo Jeffry Oquelí, quien formó parte del Movimiento Semilla.

Sin partido político, un Congreso opositor y el sistema de justicia en su contra, Arévalo de León ha intentado publicitar sus esfuerzos en educación y salud como sus grandes méritos, pero para la población ha pesado más su inoperancia en infraestructura vial, seguridad y la economía.

"Falta, y siempre es posible dar un viraje", explicó Haering, pero "da la sensación de que (el presidente) no está dispuesto a corregirlo", a poco más de un año para el cambio de Gobierno en enero de 2028.

Mientras tanto, el gobernante dice ser ajeno a las opiniones sobre su baja popularidad.

Arévalo de León restó importancia públicamente a las encuestas en su contra y afirmó que esos mismos sondeos no le daban oportunidades de ganar la presidencia, como finalmente sucedió en 2023.

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