Diputado venezolano descarta irregularidades en proceso de postulaciones al Supremo

Este miércoles, la abogada Raquel Sánchez, integrante del comité en representación de la sociedad civil, advirtió sobre la inclusión de candidaturas pertenecientes a un proceso anterior de postulaciones que "fue anulado" y denunció una limitación de acceso a las postulaciones, lo que impide la revisión de todos los candidatos que deben cumplir con varias exigencias, entre ellas renunciar a militancias político-partidista.

Sin embargo, Alessandrello señaló posteriormente a los medios que eso era "un malentendido" y que ya "fue aclarado en la mañana del día de hoy".

"Aquí no hay postulaciones de otros procesos, eso es falso", prosiguió Alessandrello al explicar que en la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) reposan unos documentos que fueron presentados por aspirantes al Supremo en el proceso anterior, pero no tienen incidencia en el actual.

Según dijo, esos recaudos se mantienen en el Parlamento porque varios de esos aspirantes viven fuera de Caracas.

"Esos documentos no han sido objeto de evaluación, de nada", sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alessandrello señaló que si estas personas quisieran volver a postularse en este nuevo proceso, no deben consignar los documentos que ya fueron entregados ante el Legislativo, pero sí deben manifestar por escrito su intención de ser aspirantes al Supremo.

El martes, el Parlamento de Venezuela informó que abrió el proceso de postulación para los magistrados que renovarán el TSJ, institución señalada por la oposición de ser afín al partido de Gobierno.

El Legislativo juramentó el pasado jueves a los 12 representantes de la sociedad civil que, junto a 11 diputados, conforman el Comité de Postulaciones Judiciales.

Según una investigación hecha por la ONG Transparencia Venezuela, dos de los integrantes de la sociedad civil tienen vínculos con el chavismo, con lo cual el Comité de Postulaciones Judiciales estará conformado por 10 perfiles afines al oficialismo, contando a los ocho diputados vinculados con el partido de Gobierno.

Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona no hay información, según Transparencia. Solo tres diputados opositores forman parte del comité.

La renovación del TSJ es parte de los acuerdos que alcanzó en agosto pasado un sector opositor y el chavismo en una mesa de diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.