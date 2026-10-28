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Mundo
28 de octubre de 2026 - 12:35

El agitador ultra británico Tommy Robinson, declarado culpable de acoso a dos periodistas

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Londres, 28 oct (EFE).- El agitador británico de ultraderecha Tommy Robinson fue declarado este miércoles culpable ante un tribunal de Londres de un delito de acoso a dos periodistas.

Por EFE
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Un jurado popular dictaminó hoy de forma mayoritaria -de 10 votos frente a 2- que Robinson, de 43 años, y cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, fuese declarado culpable de los cargos de acoso al periodista independiente Andrew Young y al editor del tabloide Daily Mail Jacob Dirnhuber en agosto de 2024.

Robinson, fundador de la denominada Liga de Defensa Inglesa, es una de las principales figuras de la extrema derecha británica, especialmente en redes sociales como X, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores.

En este sentido, la Fiscalía afirmó durante el juicio que Robinson "utilizó las redes sociales como arma" y sometió a dos periodistas a una campaña intimidatoria de acoso que les causó "un grave temor a la violencia"

El caso se refiere a la respuesta de Robinson a unos artículos periodísticos que lo mostraban de vacaciones en Chipre con su familia mientras se producían disturbios en Inglaterra tras el asesinato de tres niñas en Southport, y después de haber incitado a la violencia en las calles con sus publicaciones en línea.

Las pruebas presentadas demostraron que el agitador ultra se dirigió a las víctimas "de forma directa e indirecta" a través de las redes sociales y por teléfono, y publicó imágenes de sus familiares.

Robinson ha sido puesto en libertad bajo fianza antes de su sentencia, prevista para el próximo 16 de diciembre.

Bajo la ley británica, el cargo de acoso que provoca que la víctima tema que se utilice la violencia contra ella, está tipificado con una pena máxima de 10 años de prisión o hasta 14 si el delito tiene un agravante racial o religioso.

El agitador de extrema derecha ha sido detenido e imputado por múltiples delitos, y ha cumplido condena hasta en tres ocasiones distintas, la última, entre octubre de 2024 y mayo de 2025, por desacato tras violar una orden que le impedía difamar a un refugiado sirio.

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