ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 22:40

El Gobierno de Nicaragua envía sus condolencias a España por el accidente ferroviario

Imagen sin descripción

San José, 28 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua envió este miércoles sus condolencias al de España por el accidente ferroviario que dejó al menos 68 personas muertas y numerosos heridos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Con mucha tristeza estamos conociendo la tragedia sucedida hoy en la ciudad de Toledo, cuando una colisión de trenes dejó un doloroso saldo de decenas de hermanos españoles fallecidos y otros heridos", escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un mensaje.

En el mensaje, dirigido al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Ortega y Murillo transmitieron sus "más sinceras y sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad en estos momentos de duelo, con el ruego de trasladar a los familiares y amigos de quienes han sufrido directamente esta desgracia nuestra hermandad y oraciones por consuelo y alivio ante la ausencia inesperada de sus seres queridos".

El accidente ocurrió este miércoles a primera hora de la mañana en la localidad de Urda (Toledo, centro de España) cuando un tren de alta velocidad que viajaba con 378 pasajeros embistió a otro con 147 pasajeros, según los registros de la empresa ferroviaria española Renfe, lo que provocó que varios vagones cayeran por un terraplén.

La alta velocidad ferroviaria española (AVE) ha sufrido este año los dos accidentes con víctimas mortales de su historia, desde que comenzó a funcionar en 1992, con al menos 68 fallecidos en el siniestro de hoy y 46 en el ocurrido en enero pasado en Adamuz, provincia de Córdoba, en el sur del país.

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Nacionales
Dictan la prisión de empresario imputado por supuesta millonaria estafa inmobiliaria
Ver más
03
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más
04
Sexualidad
La masturbación en pareja: el tabú silencioso que puede salvar tu vida íntima
Ver más
05
Política
Oposición acuerda unidad con miras al 2028: “Hoy empieza la verdadera carrera presidencial” dice Riveros
Ver más

Te puede interesar