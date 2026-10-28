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Mundo
28 de octubre de 2026 - 12:05

El Kremlin descarta presencia europea en negociaciones con Ucrania y EE.UU. en Abu Dabi

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Moscú, 28 oct (EFE).- El Kremlin descartó este miércoles la presencia europea en la nueva ronda de negociaciones sobre la guerra en Ucrania que se celebrará en noviembre en la ciudad emiratí de Abu Dabi.

Por EFE
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"Acordamos que se reanudarán las negociaciones tripartitas con participación de Rusia, Ucrania y EE.UU.", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la televisión local.

Añadió que "ellos (los europeos) pueden acceder si compran entradas. Pero nadie se propone invitarlos a la mesa de negociaciones".

Ushakov ya había dicho la víspera que era prematuro hablar de la designación de un negociador europeo para las negociaciones sobre Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, siempre ha abogado por la presencia de sus aliados europeos en el proceso negociador, más aún tras las tensiones entre Kiev y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que Europa no había presentado nada nuevo en sus contactos del martes con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Con el apoyo de Zelenski, el presidente finlandés, Alexandr Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, llamaron por teléfono a Putin, al que llamaron a declarar un alto el fuego.

En respuesta, el jefe del Kremlin advirtió a sus interlocutores europeos que no habrá paz en Ucrania hasta que no se tengan en cuenta los intereses nacionales de Rusia.

En cuanto a la fecha de la reunión, Ushakov adelantó que se conocerá "en breve". Moscú había propuesto la segunda semana de noviembre, aunque Kiev prefiere adelantarlo a los días que siguen a las elecciones legislativas del 3 de noviembre en EE.UU.

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