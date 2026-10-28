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Mundo
28 de octubre de 2026 - 22:25

El presidente de Alemania llega a Pekín, donde se reunirá este viernes con Xi Jinping

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Pekín, 29 oct (EFE).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llegó en las últimas horas a Pekín, donde tiene previsto reunirse este viernes con su homólogo chino, Xi Jinping, y el primer ministro chino, Li Qiang, en la recta final de una visita de Estado de seis días marcada por las tensiones comerciales entre ambos países.

Por EFE
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La Embajada de Alemania en China confirmó este jueves en la red social Weibo, similar X,- que está bloqueada en China-, que el mandatario había llegado a Pekín, después de recorrer otras regiones del país desde el inicio de su agenda oficial el martes.

Steinmeier visitó ese día las instalaciones de Volkswagen en Hefei, capital de la provincia oriental de Anhui, donde probó un vehículo eléctrico desarrollado junto a socios locales y conoció los avances del fabricante alemán en conducción inteligente.

Este miércoles, se desplazó a las montañas Huangshan, también en Anhui, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco y conocidas por sus paisajes de formaciones rocosas y pinos, que han inspirado numerosas obras de la pintura tradicional china.

El viaje, que se prolongará hasta el sábado, constituye la primera visita de Estado de un presidente alemán a China desde 2018 y se enmarca, según Berlín, en un análisis de sus relaciones políticas, económicas y comerciales bilaterales.

La agenda de Steinmeier coincide con la gira asiática del canciller alemán, Friedrich Merz, quien este miércoles se reunió en Tokio con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, con la que acordó explorar la fabricación conjunta de armamento, incluida una posible colaboración en aviones de combate, y reforzar la cooperación en inteligencia artificial (IA).

Merz, que inició su recorrido en Singapur, llegará este jueves a Corea del Sur, donde tiene previsto verse con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en el marco de una gira destinada a diversificar las alianzas económicas y de seguridad alemanas en Asia.

Preguntada el miércoles por ese desplazamiento, la Cancillería china expresó su deseo de que Alemania y la Unión Europea sean "socios fiables y previsibles" y defendió resolver las diferencias mediante el diálogo.

Las visitas paralelas se producen mientras Berlín busca reducir su dependencia económica de China y abordar los desequilibrios comerciales, después de registrar un déficit bilateral de 42.800 millones de euros entre enero y mayo.

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