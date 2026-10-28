Expresidente salvadoreño Elías Saca cumple condena de diez años por un millonario desfalco

La Fiscalía General, sin embargó, no precisó si el expresidente saldría de prisión tras cumplir con la pena, ya que medios de comunicación locales han informado que Saca cuenta desde la víspera con una orden de libertad y que debe ser cumplida el 30 de este mes.

EFE consultó a dos portavoces de la entidad de investigación si Saca efectivamente había recobrado su libertad, pero no se recibió respuesta.

Tampoco el Centro Judicial salvadoreño ha brindado información sobre el caso.

Si bien Saca, que gobernó el país centroamericano bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), fue condenado en septiembre de 2018, de la pena de diez años fueron descontados dos años por el tiempo que pasó en prisión mientras se desarrollaban las diferentes etapa del proceso, que comenzó en 2016 con su detención.

En un comunicado, difundido en redes sociales, la FGR "aclaró varios aspectos", "ante la salida del expresidente Elías Antonio Saca, tras cumplir una condena de una década de prisión", publicó.

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En la nota, la actual administración de la Fiscalía, con Rodolfo Delgado a la cabeza, se desvinculó del proceso en el que se dio la condena en un juicio abreviado, en el que la defensa de Saca acordó la pena a cambio de su confesión, lo que permitió que el exmandatario evitara una pena de cárcel mayor.

En abril pasado, la Fiscalía informó que una corte de El Salvador inició formalmente un proceso contra Saca por el supuesto impago de una deuda de más de cuatro millones de dólares con el Estado, que se estableció tras ser condenado por enriquecimiento ilícito.

Pero se desconoce el avance del proceso o si ya concluyó.

Saca fue condenado a devolver más de 3,89 millones de dólares y su esposa y ex primera dama, Ana Ligia de Saca, 589.608 dólares.

El exmandatario, que gozaba de gran popularidad a su salida del poder, fue el primer ex jefe de Estado tras el retorno de la democracia a El Salvador en ser condenado por corrupción y le siguió el difunto Mauricio Funes (2009-2014).

Saca también fue condenado en otro caso por cohecho en 2019 y a pagar seis millones de dólares en un caso de desvió de fondos de Taiwán, sin que se conozca si ha cumplido dicha pena.