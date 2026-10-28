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Mundo
28 de octubre de 2026 - 22:50

Ganancias netas de la petrolera Vista bajan un 6,9 % en el tercer trimestre de 2026

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Buenos Aires, 28 oct (EFE).- La petrolera Vista, cuyas operaciones se concentran en la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en Argentina, registró en el tercer trimestre del año una ganancia neta de 293,5 millones de dólares, un 6,9 % menos que en igual período de 2025.

Por EFE
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De acuerdo con los resultados financieros publicados este miércoles por la compañía, las ganancias netas de Vista bajaron además un 8,7 % con respeto al segundo trimestre de este año.

En su nota de resultados, Vista atribuyó este desempeño a 'un mayor gasto por impuesto sobre la renta, parcialmente contrarrestado por una mayor utilidad antes de impuestos".

En mayo pasado, Vista concretó la compra a la noruega Equinor de una participación del 25,1 % en el bloque Bandurria Sur y de una participación del 35 % en el bloque Bajo del Toro, ambos en Vaca Muerta, por 712 millones de dólares.

En el tercer trimestre de este año, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 841,5 millones de dólares, con un aumento del 78 % en comparación con igual lapso de 2025.

En tanto, los ingresos totales de la compañía totalizaron los 1.234,1 millones de dólares, con un alza interanual del 75 % y un avance del 7 % con respecto al trimestre previo.

Según Vista, el alza en los ingresos se vio impulsada "por el aumento de la producción de petróleo y gas, y por mayores precios de realización del crudo".

La empresa, presidida por el argentino Miguel Galuccio, precisó que su producción total de hidrocarburos durante el tercer trimestre fue de un récord de 169.023 barriles equivalentes de petróleo diarios (boe/d), con un aumento interanual del 33 %.

Vista, cuya producción de petróleo ascendió en el tercer trimestre a 147.126 bbl/d y se ha consolidado como uno de los mayores operadores de petróleo no convencional de Argentina, invirtió entre julio y septiembre pasado 459,7 millones de dólares.

"La compañía invirtió 400.6 millones de dólares en perforación, completación y reintervención de pozos de Vaca Muerta, principalmente en relación con la perforación de 22 pozos netos, la completación de 28 pozos netos y la conexión de 25 pozos netos durante el trimestre", detalló la empresa.

Durante el tercer trimestre, Vista exportó 9.9 millones de barriles de petróleo, con un crecimiento del 56 % respecto del mismo período de 2025.

Las exportaciones representaron el 73 % del volumen comercializado de crudo y generaron ingresos por 935 millones de dólares.

En 2025 la compañía obtuvo una ganancia neta de 719 millones de dólares, un 50,5 % más que en 2024.

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