Jamaica prevé completar la fase de recuperación tras huracán Melissa en enero de 2027

"Sé que para muchas familias el proceso de recuperación está tardando demasiado. Debemos abordar los retrasos en la entrega de ayuda y garantizar que ninguna comunidad quede desatendida", dijo Holness en redes sociales.

El huracán de categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson, causó 45 muertos en Jamaica, daños valorados en 9.000 millones de dólares y una destrucción casi total en distritos como Westmoreland y Saint Elizabeth.

El jefe de Gobierno jamaicano afirmó que, un año después del paso de Melissa, el trabajo continúa y "hacer llegar la ayuda a quienes aún se encuentran en proceso de recuperación sigue siendo una prioridad".

Se han evaluado más de 118.000 hogares para determinar su acceso a la ayuda, y aproximadamente la mitad ya ha recibido apoyo hasta la fecha, detalló Holness.

Al respecto, añadió que ha instruido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que agilice los pagos a aquellos que han completado los trámites necesarios, con el objetivo de alcanzar al 90 % de los hogares evaluados para finales de diciembre, y al 10 % restante para enero de 2027.

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"Trabajamos para completar la fase de recuperación de Jamaica para finales de enero de 2027, mientras continúan los preparativos para la reconstrucción", subrayó.

Holness también indicó que están fortaleciendo la respuesta ante desastres mediante una mejor cartografía de las comunidades y el aumento de la capacidad de transporte aéreo de la Fuerza de Defensa de Jamaica.

"Una de las lecciones que nos dejó el huracán Melissa es la necesidad de contar con un sistema fiable para identificar y verificar a las personas que reciben ayuda para la recuperación", señaló.

Por ello, animó a todas las personas que solicitan ayuda durante el proceso de recuperación a registrarse en el Sistema Nacional de Identificación con el objetivo de evitar duplicidades, proteger los recursos públicos y garantizar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

"Sabemos que todas las familias que esperan recibir ayuda desean ser tratadas con equidad; disponer de un sistema de identificación fiable nos ayudará a lograrlo", aseveró Holness.

Además de Jamaica, el paso de Melissa a finales de octubre de 2025 provocó muertes y una gran destrucción también en Cuba, Haití, Bahamas y Bermudas.