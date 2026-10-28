ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 19:00

La Bolsa mexicana cae 0,76 %, contrario a mercados en el mundo y baja a 69.182,39 unidades

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,76 %, para cerrar con caídas en cuatro de las últimas cinco sesiones, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a 69.182,39 unidades, en una sesión con avances en la mayoría de los mercados del mundo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, impulsadas por un mayor optimismo en el sector tecnológico, particularmente entre las empresas vinculadas con la inteligencia artificial", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, señaló la especialista, el IPC de la BMV se movió al contrario y "cerró la sesión con una pérdida de 0,76 % para caer en cuatro de las últimas cinco sesiones".

Al interior del mercado mexicano, añadió, destacaron las pérdidas de las emisoras: Genomma Lab (-6,03 %), GCC (-5,83 %), Bimbo (-4,31 %), Grupo Carso (-3,82 %) y Orbia (-3,15 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que pese al retroceso de este miércoles, el índice mexicano registra un avance del 7,74 % en lo que va de octubre y del 7,58 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,26 % frente al dólar al pasar de 18,68 a 18,63 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 194,5 millones de títulos por un importe de 15.522 millones de pesos (unos 833 millones de dólares).

De las 787 firmas que cotizaron en la jornada, 360 terminaron con sus precios al alza, 402 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 4,57 %; de la empresa transportista Traxión (TRAXION A), con el 3,98 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 3,82 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el -6,03 %; de la empresa de materiales de construcción GCC (GCC), con el -5,83 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el -4,31 %.

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más
03
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
04
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
05
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más

Te puede interesar