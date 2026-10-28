ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:35

La Comisión Electoral estima en hasta 480.000 los votos de "doble sobre", aún sin escrutar

Imagen sin descripción

Jerusalén, 28 oct (EFE).- La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel estimó este miércoles en entre 430.000 y 480.000 los votos de "doble sobre" recibidos, aún sin escrutar, procedentes en su mayoría de soldados, pero también de enfermos, diplomáticos y todos aquellos que hayan depositado su voto fuera de su centro de votación asignado.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La cifra es inferior a la estimación inicial de 600.000, citada por distintos medios israelíes, y la propia Comisión añade en esta actualización que "el proceso de recepción continúa en curso y aún no se han registrado todos los sobres exteriores".

Los llamados "doble sobre" es el método de voto utilizado también por presos, hospitalizados o mujeres en casas de acogida, y en las elecciones previas de 2022 rondaron el medio millón.

Estas papeletas se introducen en un sobre anónimo que a su vez es introducido en otro sobre con la identificación del votante, lo que permite comprobar que nadie vota más de una vez.

Se espera que estos votos terminen de contabilizarse mañana, jueves, y que los resultados finales se conozcan el viernes.

La ley israelí obliga a publicar los resultados oficiales en el boletín oficial en un plazo de ocho días, por lo que la Comisión Electoral deberá hacerlo antes del 4 de noviembre.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar