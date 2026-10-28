La Comisión Electoral estima en hasta 480.000 los votos de "doble sobre", aún sin escrutar

La cifra es inferior a la estimación inicial de 600.000, citada por distintos medios israelíes, y la propia Comisión añade en esta actualización que "el proceso de recepción continúa en curso y aún no se han registrado todos los sobres exteriores".

Los llamados "doble sobre" es el método de voto utilizado también por presos, hospitalizados o mujeres en casas de acogida, y en las elecciones previas de 2022 rondaron el medio millón.

Estas papeletas se introducen en un sobre anónimo que a su vez es introducido en otro sobre con la identificación del votante, lo que permite comprobar que nadie vota más de una vez.

Se espera que estos votos terminen de contabilizarse mañana, jueves, y que los resultados finales se conozcan el viernes.

La ley israelí obliga a publicar los resultados oficiales en el boletín oficial en un plazo de ocho días, por lo que la Comisión Electoral deberá hacerlo antes del 4 de noviembre.