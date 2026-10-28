Los beneficios de Ford aumentaron un 13,5 %, a 3.270 millones de dólares, hasta septiembre

Entre enero y septiembre, los ingresos de Ford se situaron en los 141.075 millones de dólares, prácticamente sin cambios frente a los 141.377 millones de dólares del mismo periodo de 2025.

El beneficio operativo ajustado (ebit ajustado) alcanzó 8.649 millones de dólares en los nueve primeros meses, un 50,5 % más que un año antes, mientras que el margen de ebit ajustado pasó del 4,1 % al 6,1 %.

En el tercer trimestre, Ford obtuvo un beneficio neto de 2.049 millones de dólares, un 16,3 % menos que en el mismo periodo de 2025, mientras que los ingresos bajaron un 2 %, hasta 49.526 millones de dólares.

El ebit ajustado trimestral aumentó un 2,8 %, hasta 2.658 millones de dólares, y su margen se situó en el 5,4 %, tres décimas por encima del año anterior.

Por divisiones, Ford Blue, que agrupa principalmente los vehículos de combustión e híbridos, obtuvo en el tercer trimestre un ebit de 1.392 millones de dólares, un 10 % menos, debido principalmente al menor volumen, al impacto del conflicto en Oriente Medio y al encarecimiento de las materias primas.

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Ford Pro, centrada en clientes comerciales, registró un ebit de 1.665 millones de dólares, un 16 % menos, mientras que Ford Model e, la división de vehículos eléctricos, redujo sus pérdidas operativas un 25 %, hasta 1.058 millones de dólares.

En los nueve primeros meses, sin embargo, Ford Model e acumuló unas pérdidas de 2.754 millones de dólares, aunque fueron inferiores a los 3.588 millones registrados un año antes. Ford Blue elevó su ebit hasta 4.469 millones, frente a los 2.297 millones de dólares del mismo periodo de 2025, y Ford Pro lo redujo a 5.068 millones desde 5.612 millones.

Las cuentas acumuladas incluyen 4.532 millones de dólares en partidas extraordinarias antes de impuestos, entre ellas unos 3.600 millones relacionados con la desinversión de BOSK, la empresa conjunta creada por Ford Motor Company y la surcoreana SK On para fabricar baterías de iones de litio, y unos 800 millones por la cancelación de programas de vehículos eléctricos anunciadas en diciembre de 2025.

El presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, afirmó en un comunicado que la compañía logró "un trimestre sólido" mientras entra en una fase que calificó de decisiva para su transformación, con el lanzamiento de su plataforma Universal Electric Vehicle, Ford Energy (la filial dedicada a sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías), una nueva F-150 y otros modelos.

Para 2026 prevé unas pérdidas de alrededor de 4.000 millones de dólares en Ford Model e, un ebit de unos 5.500 millones de dólares en Ford Blue y de aproximadamente 7.000 millones de dólares en Ford Pro.

Ford advirtió de que sus previsiones no incluyen el posible impacto de una escalada significativa del conflicto en Oriente Medio ni de un deterioro sustancial de la economía estadounidense.