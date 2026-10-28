Los talibanes prohíben los trasplantes de córnea que salvan la vista, aseguran médicos

Los médicos afirmaron que los hospitales habían recibido instrucciones verbales del Gobierno talibán de no realizar trasplantes de córnea, ya que los dirigentes talibanes consideran que las operaciones de trasplante de órganos están prohibidas por la sharía (ley islámica).

"A petición del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, el Amir al-Mu’minin (líder supremo talibán) ha prohibido los trasplantes de órganos humanos, incluidos los trasplantes de córnea, en Afganistán", declaró a EFE M. Rasool Khan, médico de un hospital oftalmológico público.

Rasool explicó que la prohibición se produjo tras un aumento de la venta de riñones en Herat, al oeste de Afganistán, donde la pobreza había llevado a la gente a vender sus órganos.

"Una fundación extranjera solía proporcionar córneas y traerlas a Afganistán para ayudar a las personas sin recursos cuyas córneas habían resultado dañadas por lesiones, permitiéndoles someterse a trasplantes. Sin embargo, esta práctica fue prohibida, y la prohibición sigue vigente hasta el día de hoy", añadió el médico.

Rasool aseguró que los médicos han solicitado el levantamiento de la prohibición y que "se están manteniendo conversaciones para permitir que se reanuden las operaciones de trasplante de córnea".

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El Dr. Manan, médico de un hospital oftalmológico privado, también confirmó a EFE que las restricciones han sido ordenadas por las autoridades.

"Un gran número de pacientes necesita un trasplante de córnea para recuperar la vista. Sin embargo, lamentablemente, la intervención está prohibida", afirmó.

El portavoz del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio del Gobierno de facto talibán, Saif ur Rahman Khaiber, desmintió que su cartera hubiera anunciado la prohibición.

"No hemos hecho ninguna declaración reciente sobre la prohibición de los trasplantes de córnea", dijo Khaiber a EFE, añadiendo que el ministerio no tiene conocimiento del asunto.

No obstante, Khaiber confirmó que la compraventa de partes del cuerpo humano estaba prohibida por ley.

"Existe una ley relativa a la compraventa de partes del cuerpo humano, en virtud de la cual nadie está autorizado a comprarlas ni venderlas", declaró.