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Mundo
28 de octubre de 2026 - 20:35

Macron denuncia normalización del racismo y el antisemitismo en Francia por extremistas

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París, 28 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este miércoles una creciente normalización de los discursos racistas y antisemitas en Francia y señaló a la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) y a sus afines, así como a la izquierda de La Francia Insumisa (LFI), como responsables de haber contribuido a ese clima.

Por EFE
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El mandatario galo llamó a la unidad nacional tras el atentado terrorista racista del pasado viernes en Trappes, a las afueras de París.

Se ha producido una "desinhibición del antisemitismo en algunos sectores y del racismo en otros", constató Macron en una entrevista con el periodista y youtuber Hugo Travers, difundida por el canal HugoDécrypte, dirigido a una audiencia juvenil.

Al ser preguntado sobre el impacto que habría podido tener ese fenómeno como detonante del atentado que costó la vida a un joven negro de 26 años.

"Hay movimientos políticos que han permitido que esto se instale en la extrema derecha", afirmó el presidente francés, al citar expresamente a la Agrupación Nacional y a quienes comparten sus posiciones.

El jefe del Estado también señaló que la normalización de los discursos extremistas no se limita a los responsables políticos, sino que se manifiesta en las redes sociales y en algunos espacios televisivos, donde, a su juicio, se difunden expresiones ofensivas con creciente impunidad.

En este sentido, aludió a una mayor permisividad con determinados discursos en los medios de comunicación y a un "racismo ambiental" en la sociedad francesa.

Macron pidió una reacción colectiva tras el ataque perpetrado el 23 de octubre en Trappes, que calificó de "terrorista y racista" siguiendo la calificación de la Fiscalía Nacional Antiterrorista, que este jueves convocó a una conferencia de prensa para divulgar las novedades de la investigación.

El atentado causó la muerte de un hombre de 26 años y dejó seis heridos, cinco de ellos en estado muy grave, entre ellos una niña que recibió ocho disparos, y fue perpetrado por un individuo de 39 años.

"Lo que ocurrió en Trappes es muy grave, porque uno de nuestros compatriotas ha muerto", dijo Macron, que lamentó la falta de muestras de solidaridad tras el ataque y pidió que la nación se mantenga unida ante la violencia racista, antisemita o anticristiana.

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