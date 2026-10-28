ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 21:10

María Corina Machado visita estado devastado por doble terremoto y se reúne con afectados

Imagen sin descripción

Caracas, 28 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, visitó este miércoles el estado costero La Guaira (norte), el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, y se reunió con afectados del desastre en distintos sectores de la región.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A través de X, su equipo de campaña difundió fotografías y videos del recorrido de la exdiputada.

"Desde el primer día, la prioridad de María Corina Machado era clara: estar en Vargas (antiguo nombre de La Guaira), al lado de su gente", señaló el Comando con Venezuela.

Asimismo, su equipo indicó que Machado recorrió el estado y constató de primera mano "el desastre y la destrucción tras los dolorosos acontecimientos del 24 de junio".

"Ver de cerca las heridas de nuestra tierra duele, pero abrazar a cada familia, escuchar su dolor, sus historias y su determinación para salir adelante reafirma un solo compromiso: no dejarlos solos", añadió.

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar al país, hasta Caracas.

Desde su regreso, la líder opositora se ha reunido con los integrantes de su partido Vente Venezuela (VV), con familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de derechos humanos, así como con dirigentes de la principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y de la Alianza por Venezuela, integrada por pequeñas organizaciones sociales y políticas.

Este jueves está prevista la primera rueda de prensa de Machado tras su regreso al país suramericano.

Antes de abandonar Venezuela el pasado diciembre para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más
03
Nacionales
Dictan la prisión de empresario imputado por supuesta millonaria estafa inmobiliaria
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Sexualidad
La masturbación en pareja: el tabú silencioso que puede salvar tu vida íntima
Ver más

Te puede interesar