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Mundo
28 de octubre de 2026 - 21:45

Peña evalúa el impacto de las inundaciones en ciudad paraguaya fronteriza con Brasil

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Asunción, 28 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, evaluó este miércoles el impacto de las inundaciones causadas por la crecida del río Paraná en Ciudad del Este, capital del departamento de Alto Paraná y vecina a Brasil, donde más de 450 familias quedaron damnificadas.

Por EFE
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La Presidencia del país suramericano informó en una nota de prensa que el mandatario acudió a la zona de desastre acompañado de la primera dama, Leticia Ocampos; el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, y de personal de la Armada, un cuerpo que ha colaborado en las últimas semanas en las labores de rescate y apoyo a los afectados.

Es la primera vez que Peña acude a Ciudad del Este desde el inicio de la emergencia, hace unas dos semanas, provocada por las copiosas lluvias que han caído por el fenómeno de El Niño.

El gobernante recorrió a bordo de una lancha los barrios San Agustín y San Rafael de Ciudad del Este, donde cientos de casas permanecen bajo las aguas.

En un albergue gestionado por el Estado, Peña y sus acompañantes compartieron un almuerzo con más de 230 personas y entregaron alimentos, colchones y abrigos.

Además, fueron testigos del proceso de escolarización de los niños de las familias damnificadas, añadió la Presidencia en la nota.

"Muchas familias, lastimosamente, que están pasando momentos difíciles, estamos haciendo todo lo posible para ayudarles", declaró Peña, brevemente, a la prensa.

Por su parte, Zárate, citado por el diario ABC Color, advirtió que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta marzo próximo, por cuanto les pidió tener paciencia a la hora de regresar a sus hogares.

"Le pedimos a la población que ha salido de su vivienda que espere hasta el último momento para volver, porque vamos a tener un leve descenso del río, pero posteriormente hay pronósticos de que tendremos nuevamente lluvias intensas en el sector de Brasil y en nuestro territorio", apuntó el funcionario.

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