Peña evalúa el impacto de las inundaciones en ciudad paraguaya fronteriza con Brasil

La Presidencia del país suramericano informó en una nota de prensa que el mandatario acudió a la zona de desastre acompañado de la primera dama, Leticia Ocampos; el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, y de personal de la Armada, un cuerpo que ha colaborado en las últimas semanas en las labores de rescate y apoyo a los afectados.

Es la primera vez que Peña acude a Ciudad del Este desde el inicio de la emergencia, hace unas dos semanas, provocada por las copiosas lluvias que han caído por el fenómeno de El Niño.

El gobernante recorrió a bordo de una lancha los barrios San Agustín y San Rafael de Ciudad del Este, donde cientos de casas permanecen bajo las aguas.

En un albergue gestionado por el Estado, Peña y sus acompañantes compartieron un almuerzo con más de 230 personas y entregaron alimentos, colchones y abrigos.

Además, fueron testigos del proceso de escolarización de los niños de las familias damnificadas, añadió la Presidencia en la nota.

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"Muchas familias, lastimosamente, que están pasando momentos difíciles, estamos haciendo todo lo posible para ayudarles", declaró Peña, brevemente, a la prensa.

Por su parte, Zárate, citado por el diario ABC Color, advirtió que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta marzo próximo, por cuanto les pidió tener paciencia a la hora de regresar a sus hogares.

"Le pedimos a la población que ha salido de su vivienda que espere hasta el último momento para volver, porque vamos a tener un leve descenso del río, pero posteriormente hay pronósticos de que tendremos nuevamente lluvias intensas en el sector de Brasil y en nuestro territorio", apuntó el funcionario.