Peña inaugura centro de atención a mujeres víctimas de violencia con apoyo de UE y España

La instalación, que integra un centro regional y una casa de acogida, hace parte de una iniciativa denominada Modelo Articulado de Protección y Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia (MAPAI), promovida por el Ministerio de la Mujer con el apoyo de autoridades nacionales y locales.

Durante el acto, Peña llamó a estar en contra de la violencia, en particular hacia las mujeres.

"Pero hay una dura realidad: las que más sufren la violencia son las mujeres, son los niños abusados, son las comunidades vulnerables", lamentó el gobernante en su intervención.

Ciudad del Este, la segunda ciudad más poblada del país, es la capital de Alto Paraná, departamento que ocupa el segundo lugar en denuncias por violencia doméstica y familiar, con 3.178 casos entre enero y septiembre pasados, según datos de los juzgados de paz citados por la Presidencia de Paraguay en un comunicado.

En su intervención en el acto, la embajadora de la UE en Paraguay, Katja Afheldt, destacó que en el nuevo centro es parte del programa para la Mejora de la Prevención y la Atención a la Violencia contra las Mujeres.

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Dicho plan cuenta con un financiamiento de 5,2 millones de euros, de los cuales 4 millones fueron aportados por la UE y 1,2 millones por la cooperación española, refirió Afheldt.

La diplomática señaló que la UE ha donado en los últimos nueve años más de siete millones de euros en Paraguay para apoyar la lucha contra las distintas formas de violencia contra la mujer.

Desde enero hasta el pasado 9 de octubre, en Paraguay se contabilizaban 20 víctimas de feminicidio y 28 casos de tentativa de ese delito, según estadísticas de la Fiscalía.