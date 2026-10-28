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Mundo
28 de octubre de 2026 - 21:35

Pueblos indígenas amazónicos alertan del peligro de "riesgo inminente de exterminio"

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Ciudad de Panamá, 28 oct (EFE).- Pueblos originarios o indígenas transfronterizos en la región amazónica de Colombia, Ecuador y Perú alertaron este miércoles del peligro de "riesgo inminente de exterminio" que enfrentan estas comunidades al estar expuestos en su territorio al despojo, la contaminación y la violencia.

Por EFE
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La denuncia fue hecha en el marco del 197 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebra esta semana en Ciudad de Panamá, donde presentaron el informe 'Fragmentación territorial, despojo y violencia contra los Pueblos y Naciones Originarias Transfronterizas: violaciones sistemáticas y multidimensionales de derechos y obligaciones estatales de protección en Ecuador, Colombia y Perú'.

En este informe colectivo, compilado por Amazon Frontlines, se alerta "sobre el riesgo inminente de exterminio físico y cultural que enfrentan las naciones originarias cuyos territorios ancestrales trascienden las fronteras estatales; en un proceso de investigación desarrollado entre 2021 y 2026", detalló la ONG en un comunicado.

Con testimonios y aportes de comunidades y organizaciones de los pueblos Awá, A’i Cofán/Kofán, Andwa, Siona/ZioBain, Siekopai/Secoya, Achuar, Shuar y Wampis, trasladaron a los gobiernos de estos tres países su preocupación por la expansión extractiva por minería y petróleo y sus impactos socioambientales, la militarización, la violencia y la falta de protección estatal, entre otros aspectos.

"Estos pueblos estaban ahí antes de los estados, tienen unos derechos y su vida depende de las garantías de la protección que le otorguen los estados. Además, son pueblos con una característica muy particular, y es que son minorías demográficas, 1.200, 800, 3.000 miembros en todo el mundo", advirtió a EFE María Espinosa, defensora de derechos humanos y parte de Amazon Frontlines.

Por ello, la activista añadió, "su vida, su supervivencia cultural, su identidad está en grave riesgo y en grave compromiso".

Espinosa subrayó que no exigen nada que no esté en el marco de la ley, sino que lo que piden precisamente es que se cumpla lo que la ley dice: la protección reforzada a los pueblos indígenas y un control a la actividad extractiva.

"No puede ser que terminen teniendo más derechos las corporaciones y las empresas que los pueblos (...) No están pidiendo nada más que el derecho a vivir en sus territorios en condiciones de dignidad y de seguridad", remarcó.

Justino Piaguaje, de la nación Siekopai en la frontera entre Ecuador y Perú, explicó también a EFE que su pueblo ancestral lo conforman tan solo unas 2.000 personas, y que desde el siglo XVII, con el "primer encuentro" con los colonos portugueses, han padecido sucesivos conflictos, entre ellos por la explotación del caucho o el petróleo.

Como decían los antepasados: 'El indio sin territorio no es indio. El territorio sin el indio no es territorio', dijo a EFE Fredy Piaguaje, delegado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona (ACIPS), en la frontera entre Ecuador y Colombia.

"O sea, tiene que haber una conexión para eso, y lo que pedimos es primero eso, que se garantice en los territorios ancestrales (...) poder seguir haciendo nuestras prácticas culturales, espirituales y fortalecer todos nuestros sistemas propios de vida", resumió Fredy Piaguaje.

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