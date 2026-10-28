Sheinbaum todavía evalúa si asistirá a la Cumbre Iberoamericana en España

"Estamos viendo a ver si, porque recuerden que en noviembre está esa cumbre y está la APEC en China y luego está lo de Mar-a-Lago, ¿no? Este, el G20. Entonces son varias salidas y también pues hay que estar pendiente aquí, ¿verdad? Entonces estamos evaluando a ver si podemos ir", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum señaló que intentará acudir al encuentro iberoamericano, que se celebrará en la capital española los próximos 4 y 5 de noviembre, aunque reconoció que su agenda internacional y las responsabilidades de su Gobierno podrían impedirle realizar el viaje.

"Vamos a tratar. Si no, sería el canciller el que estaría", afirmó la presidenta.

La cumbre reunirá en la capital española a representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana, en un encuentro para el que se prevé la asistencia de más de 14 presidentes, según adelantó el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

La cita se celebrará bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo', con una agenda centrada en fortalecer la cooperación y los vínculos entre América Latina, España, Portugal y Andorra.

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Sheinbaum no precisó cuándo tomará una decisión definitiva sobre su participación.