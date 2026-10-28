Un ciudadano argentino fallecido y otro desaparecido tras accidente ferroviario en España

"De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos", informó la cancillería a través de las redes sociales.

Además, precisó que la Embajada de Argentina en Madrid y los consulados en el resto de España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando asistencia consular.

El accidente ocurrió hoy, cuando, según el Gobierno español, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros fue embestido en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, por un tren de alta velocidad AVE que llevaba 378 pasajeros, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

El balance provisional de víctimas señala que al menos 68 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas, de las cuales 56 ya recibieron el alta médica y 53 continúan siendo atendidos en hospitales.

La Guardia Civil española va a continuar durante la noche los trabajos en la zona del accidente ferroviario con la vista puesta en la localización y rescate de víctimas que puedan continuar dentro de los vagones.